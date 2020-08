Man (32) zwaargewond bij vechtpartij tussen agressieve honden in Utrecht

Bij een gevecht tussen meerdere agressieve honden in de Utrechtse wijk Overvecht raakte een 32-jarige man zwaargewond. De eigenaar van de Pitbulls is aangehouden. Dat meldt RTV Utrecht.

Het gevecht brak zaterdagavond uit op de op de Ibisdreef. Twee honden van de ene eigenaar kregen ruzie met een andere hond, vermoedelijk een Stafford. De eigenaar van die hond probeerde de honden uit elkaar te houden en werd flink gebeten, aldus de regionale omroep. Zijn verwondingen waren zo heftig, dat er een traumahelikopter werd opgeroepen. De man ligt in het ziekenhuis.

Baasje aangehouden

Hoe het met het slachtoffer gaat is niet bekend. Ook hoe het met de aangevallen hond gaat is niet duidelijk. Een getuige liet aan RTV Utrecht weten dat het een wonder zou zijn als de hond het zou overleven. De politie heeft de eigenaar van de Pitbulls later aangehouden. Zijn honden zijn in beslag genomen.

Op beelden is te zien dat de honden niet zijn aangelijnd en het er heftig aan toe gaat. Er wordt geschreeuwd en de baasjes krijgen hun honden niet rustig. Bekijk de beelden hieronder:

De eigenaar van de agressieve pitbulls in Utrecht Overvecht is aangehouden door de politie. Een buurtbewoner maakte gisteravond dit filmpje. pic.twitter.com/ztJ8CTv27H — RTV Utrecht (@rtvutrecht) August 23, 2020

Foto: Unsplash (hond op de foto is niet de hond uit het verhaal)