Welke definitieve straf krijgt Michael P. voor de moord op Anne Faber?

De Hoge Raad doet dinsdag uitspraak in de zaak van de verkrachting en moord op Anne Faber. Michael P. (30) werd vorig jaar in hoger beroep tot 28 jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging veroordeeld.

Anne Faber (25) verdween op 29 september 2017 toen ze in het gebied tussen Soest en Den Dolder fietste. Er kwam een grootschalige zoektocht naar de vermiste vrouw. Door een DNA-spoor op de gevonden jas van Faber kwam Michael P. als verdachte in beeld. De veroordeelde zedendelinquent zat op dat moment in een kliniek in Den Dolder het laatste deel van zijn straf uit voor de verkrachting van twee minderjarige meisjes in 2010.

Stevig aangepakt bij arrestatie

Bij zijn arrestatie pakte de politie Michael P. stevig aan, omdat Faber toen nog spoorloos was en de mogelijkheid bestond dat zij nog in leven zou zijn. Op zijn aanwijzing werden haar stoffelijke resten gevonden in een door hem gedolven graf in de buurt van Zeewolde.

Michael P. stapte na zijn veroordeling in hoger beroep naar de Hoge Raad. Hij en zijn advocaten vinden dat het gerechtshof in Arnhem te weinig rekening heeft gehouden met de hardhandige manier waarop de politie hem heeft aangepakt bij zijn arrestatie.

Geen strafvermindering

Het hof had wel kritiek op de manier waarop de zedendelinquent is aangehouden, maar vond strafvermindering niet nodig. In zijn advies aan de Hoge Raad schrijft de advocaat-generaal dat het gerechtshof niet goed genoeg heeft uitgelegd waarom niet.

De advocaat-generaal vindt daarom dat de zaak op dit punt opnieuw moet worden beoordeeld. Voor het overige kan de veroordeling van Michael P. gehandhaafd blijven. De Hoge Raad is niet gebonden aan het advies.

