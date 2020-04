Michael P. werkte aan ontsnappingsplan uit gevangenis

Michael P., de veroordeelde moordenaar van Anne Faber, werkte aan een ontsnappingsplan uit de gevangenis. Samen met Admilson R., een van de twee Hoogeveense moordbroers, beraamde hij een ontsnappingspoging uit de penitentiaire inrichting in Vught.

Dat meldt RTL Boulevard op basis van bronnen. Die bronnen stellen dat er op het terrein van de PI Vught ook zelfgemaakte wapens en ontsnappingsmateriaal is gevonden. Dit wordt ontkent door Dienst Justitiƫle Inrichtingen.

Overplaatsing

“In de Penitentiaire Inrichting Vught zijn twee gedetineerden overgeplaatst omdat er vermoedens waren van voorbereiding van een ontsnappingspoging. Er zijn geen wapens aangetroffen op het terrein van de PI”, bevestigt een woordvoerder van de Dienst JustitiĆ«le Inrichtingen.

Admilson R. is overgebracht naar De Schie in Rotterdam. Michael P. is geplaatst op de zwaarder beveiligde afdeling BPG (Beheersproblematische Gedetineerden) van de PI Vught.

