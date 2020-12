Marco Kroon weer voor de rechter: Hof buigt zich over kopstoot en wildplasboete

Bijna een jaar na zijn veroordeling staat Marco Kroon opnieuw in de rechtszaal. De militaire kamer van het gerechtshof in Arnhem buigt zich donderdag over de taakstraf en boete die de militair kreeg voor wangedrag en wildplassen tijdens carnaval in Den Bosch vorig jaar.

Het incident gebeurde op 3 maart 2019 toen een aangeschoten Kroon in zijn kikkerpak tegen een hek plaste in het centrum van Den Bosch. Twee agenten te paard zagen dat en gaven hem een bekeuring voor wildplassen. Daarna ging Kroon echter verder door met plassen, waarop werd besloten om hem aan te houden

De arrestatie escaleerde toen Kroon met zijn blote piemel in zijn hand zwaaide en “op en neer gaande bewegingen” zou hebben gemaakt in de richting van een agente. Ook zou de militair bij zijn aanhouding een agent een kopstoot hebben gegeven.

Veroordeeld tot taakstraf

De onderscheiden majoor kreeg eind vorig jaar door de militaire rechtbank een taakstraf van honderd uur opgelegd voor onder meer het uitdelen van een kopstoot aan een agent. De rechter achtte ook bewezen dat hij zich schuldig had gemaakt aan schennis van de eerbaarheid door het tonen van zijn geslachtsdeel aan een agente.

Kroon heeft altijd ontkend dat hij een kopstoot heeft uitgedeeld. Volgens hem ging het om een reflexbeweging omdat hij steeds meer pijn kreeg door te strakke handboeien op zijn rug. Hij ging daarom meteen na de uitspraak van het in hoger beroep.

Boete voor wildplassen

Voor het wildplassen zelf kreeg Kroon een boete van 140 euro, waartegen de majoor ook in beroep ging. Deze zaak diende in september bij de militaire kantonrechter. Die maakte er een voorwaardelijke boete van, omdat Kroon ook al een taakstraf had gekregen en voor lange tijd was geschorst bij Defensie. Daarop tekende de wildplasser opnieuw beroep aan.

De drager van de Militaire Willems-Orde is inmiddels terug bij de Landmacht na een jaar thuis te hebben gezeten. Zijn kopstoot staat vermeld in zijn personeelsdossier, wat zijn promotiekansen binnen Defensie beperkt. Hij heeft een nieuwe functie gekregen waarin hij contacten en relaties met veteranen mag onderhouden en reünies mag organiseren.

Onderscheiden én in opspraak

Marco Kroon werd in 2009 als eerste militair sinds 1955 onderscheiden met de Militaire Willems-Orde, de hoogste militaire onderscheiding van Nederland. Hij kreeg de onderscheiding voor zijn moedige optreden als commandant in Afghanistan in 2006. Maar later zijn er rondom de majoor verschillende schandalen geweest.

Zo werd hij veroordeeld voor het bezit en levering van stroomstootwapens. Ook was er gedoe om zijn boek Kroon, waarin Kroon pas jaren na dato beweerde dat hij bij een geheime operatie een vijandelijke strijder had omgebracht. Militairen moeten zoiets meteen melden.

