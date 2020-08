Mathilde denkt na explosie Beiroet terug aan de vuurwerkramp en haar man

Na het zien van de heftige beelden van de zware explosie in Beiroet dachten veel Enschedeërs al snel terug aan de vuurwerkramp. Zo ook Mathilde van der Molen, zij verloor op 13 mei 2000 haar man.

Mathilde vertelt woensdag aan Hart van Nederland onder de indruk te zijn van de gebeurtenissen in Beiroet. “Ik was echt helemaal perplex. Ik schrok er ook zo van. Het deed me onmiddellijk denken aan wat ons is overkomen in Enschede.”

‘Weggevaagd in een oogwenk’

Haar man Hans werkte tijdens de vuurwerkramp als brandweerman. Mathilde en haar zoon overleefden twintig jaar geleden de grote ramp in Enschede. “Zelf heb ik de ontploffing gezien destijds. Ik stond stond op steenworp afstand van waar het gebeurde”, blikt ze terug.

Vlak voor de ontploffing bij de vuurwerkfabriek in Roombeek is er nog een foto gemaakt van Hans. Mathilde heeft haar man na de ramp nooit meer teruggezien. “Hij is gewoon weggevaagd in een oogwenk, door die enorme explosie”, weet ze. “Het doet altijd pijn als je beelden en foto’s ziet van de vuurwerkramp. Ja, dan krimpt je hart in elkaar.”

Toch vindt de Enschedese de beelden uit Libanon “veel heftiger”. Ze roepen volgens haar verdrietige gevoelens op. “Daarom leef ik nu ook heel erg mee met die mensen mee. Dan denk ik: ach, wat staat jullie nog te wachten.”