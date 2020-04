Bijna de helft van de mensen is dikker geworden sinds 'coronaquarantaine'

Na een maand ‘intelligente lockdown’ is bij bijna de helft van alle volwassen Nederlanders het gewicht toegenomen. Uit onderzoek van Happy Weight blijkt dat vooral mannen het zwaar hebben. De belangrijkste oorzaak: we snoepen wat af.

Maar liefst één op de drie mannen is in een maand tijd één tot drie kilo aangekomen. In totaal is 49 procent van de mannen aangekomen. “Vrouwen doen het iets beter”, vertelt Stan van Eck van Happy Weight. “Veertig procent is aangekomen sinds de lockdown.”

Koektrommel binnen handbereik

Ruim één op de vijf Nederlanders geeft in het opinieonderzoek toe meer zoetigheid als koek en snoep te eten. Een iets lager percentage neemt extra hartige snacks als worst en kaas. Ruim tien procent eet meer bij het ontbijt, lunch en diner. De helft van alle Nederlanders is sinds de lockdown bovendien minder gaan bewegen.

“Het zijn de bekende oorzaken”, vertelt Van Eck. “We eten meer en bewegen minder. Niet alleen zijn de koelkast en koektrommel de hele dag binnen handbereik, sportclubs en fitnesscentra zijn gesloten. Veel mensen maken het gezellig in huis en helaas wordt gezelligheid vooral geassocieerd met veel eten en ongezonde snacks. Weer andere mensen gaan veel eten om hun emoties te dempen.”

Ook meer alcohol

Vooral in gezinnen met puberkinderen wordt meer gedronken. Gemiddeld drinkt elf procent van de Nederlanders nu meer alcoholhoudende dranken. In gezinnen met kinderen in de leeftijd van dertien tot en met zeventien jaar ligt dit percentage op bijna 24 procent.

Er zijn ook mensen die tijdens de lockdown afvallen. Zeven procent van de mannen en dertien procent van de vrouwen is afgevallen. Zeventien procent van de Nederlanders is nu juist meer gaan bewegen en tien procent is minder gaan eten.

“Ook dit beeld is herkenbaar”, zegt Van Eck. “Er zijn ook mensen die de corona als signaal zien om gezonder te gaan leven.”

