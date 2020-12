Een ruime meerderheid van 69 procent van de Nederlanders blijft thuis tijdens de kerstvakantie. Dat blijkt uit onderzoek van het Hart van Nederland-panel onder meer dan 2.500 mensen.

Tijdens de vakantie zal 14 procent werken, 2 procent gaat op vakantie in eigen land en 1 procent gaat op vakantie naar het buitenland. Verder zal 60 procent van de Nederlands zelf de keuken in duiken. Ongeveer 14 procent gaat een kerstdiner bestellen bij een horecagelegenheid en 1 procent zal een cateringservice inhuren.

Aangepaste kerst, of niet?

De meesten weten ook al met wie ze de feestdagen doorbrengen dit jaar. Van de ondervraagden zal 47 procent kerst en de jaarwisseling met het eigen gezin doorbrengen. 34 procent doet dat met familie en vrienden, maar niet meer dan is toegestaan.

7 procent viert het wel met de hele familie. “Kerstviering is bij ons zoals altijd met familie, vrienden en kennissen. En niet te vergeten de schoonfamilie”, schrijft een van de panelleden. Een andere deelnemer is juist veel voorzichtiger. “Ik kom mijn huis niet uit om besmetting te voorkomen.