Het kabinet kondigde dinsdagavond nieuwe, strengere coronamaatregelen aan. Onder andere de horeca, winkels en amateursport worden hard geraakt. Toch zijn de meeste Nederlanders blij met de strengere regels om het coronavirus in te dammen, blijkt uit onderzoek van het Hart van Nederland-panel onder ruim 4.600 mensen.

Iedereen moet zoveel mogelijk thuis werken en ook mogen er in de buitenlucht niet meer dan vier personen tegelijk samenkomen. Daarnaast moeten horecazaken de deuren sluiten en wordt de alcoholverkoop na 20.00 uur aan banden gelegd. Verder worden amateursporten met meer dan vier volwassenen tijdelijk verboden.

Vooral blij met mondkapjesplicht

Zo’n zes op de tien Nederlanders zijn blij met de aangekondigde maatregelen die woensdagavond om 22.00 uur ingaan. Vooral vijftigplussers zijn verheugd met het nieuwe coronabeleid: 66 procent van hen steunt de nieuwe coronamaatregelen, tegenover 46 procent van de deelnemers onder de dertig jaar.

Met name de mondkapjesplicht in alle publieke binnenruimten kan ook veel steun rekenen. Bijna een derde van de ondervraagden geeft aan dat ze met die maatregel het meest tevreden zijn. Daarna volgt het verbod op de verkoop en gebruik van alcohol en softdrugs na 20.00 uur (15 procent).

Weinig steun voor stilleggen sport

De minste steun is er voor het besluit om alle wedstrijden in de amateursport stil te leggen voor volwassenen. Slechts 2 procent vindt dat een goed idee. De amateursporters mogen nog wel trainen met maximaal vier personen, en op anderhalve meter afstand.

Na vorige corona-persconferenties kreeg het kabinet nogal eens het verwijt dat de nieuwe afspraken onoverzichtelijk waren. Na de persconferentie van dinsdag vindt een overgrote meerderheid (82 procent) dat de nieuwe maatregelen en de routekaart duidelijk genoeg zijn gecommuniceerd. Zo’n 15 procent is het daar niet mee eens.

Het Hart van Nederland-panel bestaat op dit moment uit 35.000 leden. Per onderzoek wordt een deel van het panel uitgenodigd. Dat gebeurt op basis van de kenmerken van de deelnemers, zoals politieke voorkeur, geslacht, woonplaats, leeftijd. Alle onderzoeken vinden plaats onder begeleiding van opiniepeiler Maurice de Hond.