Grijze pieten in veel gemeenten, maar ook dat is racisme volgens Kick Out Zwarte Piet

In onder meer Eindhoven, Breda, Leeuwarden en Venlo zouden tijdens de Sinterklaasintochten in november Grijze Pieten de Sint ondersteunen. Een compromis tussen voor- en tegenstanders van Zwarte Piet, maar de Grijze Piet is niet goed genoeg voor actiegroep Kick Out Zwarte Piet.

Een groep Venlose Intochtcomités dacht dit jaar met een neutrale oplossing te komen voor de omstreden Zwarte Piet. “De kleur grijs kan immers niet met een huidskleur vergeleken worden, maar maakt de pieten toch onherkenbaar”, schreef de organisatie afgelopen woensdag in een Facebookbericht.

‘Blackface-ligt’

De grijze variant van Zwarte Piet is volgens actiegroep Kick Out Zwarte Piet echter een ‘blackface light’-variant met nog steeds een hoop racistische verwijzingen, zoals rode lippen en een Afro-pruik.

“We kijken dwars door de bullshit heen”, schrijft de actiegroep in een persbericht. “De mogelijkheden die mensen aangrijpen om een racistisch feest in stand te houden, is gênant en toont aan dat men het uitbannen van racisme niet serieus neemt.”

Demonstraties bij grijze pieten

Kick Out Zwarte Piet zegt te gaan demonstreren in plaatsen waar bij de intocht grijze, bruine of andere ‘blackface light’-varianten van Zwarte Piet worden gebruikt. De organisatie heeft liever een roetveegpiet.

De actiegroep roept gemeenten op om alleen subsidie te verstrekken aan intochtcomités wanneer piet “vrij is van anti-zwart racistische stereotyperingen en ontdaan wordt van alle kenmerken die nog verwijzen naar de zwarte identiteit en etniciteit”.

Foto: Stichting Sinterklaasintocht Leeuwarden