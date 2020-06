Grapperhaus tegen kritische Kamer: kabinet gaat Halsema niet ontslaan

De gemeenteraad van Amsterdam bepaalt of burgemeester Femke Halsema moet vertrekken na de uit de hand gelopen betoging maandag. Dat is niet aan het kabinet, zei justitieminister Ferd Grapperhaus dinsdag in de Tweede Kamer.

Op de Dam demonstreerden maandagmiddag duizenden mensen tegen racisme en het politiegeweld in de Verenigde Staten. Daarbij werd lang niet door iedereen gelet op de coronamaatregelen, zoals het houden van anderhalve meter afstand. Burgemeester Femke Halsema was ook bij de demonstratie, maar besloot de betoging niet op te breken.

Veel partijen in de Tweede Kamer hebben kritiek op dat besluit, bleek dinsdag. Ook GroenLinks-leider Jesse Klaver, partijgenoot van Femke Halsema, vond dat het “niet goed was gegaan” bij de demonstratie. “Het zijn corona-tijden. Dan kun je ook demonstreren, maar moet je je wel aan de afspraken houden”, zei hij tegen Hart van Nederland. Klaver wilde niet zeggen of Halsema fouten had gemaakt, omdat hij “niet alle informatie had”.

Wilders wil ontslag Halsema

PVV-leider Geert Wilders eiste zelfs het ontslag van Halsema, maar daar wilde Grapperhaus dus niets van weten. Hij zei dat de Amsterdamse gemeenteraad moet oordelen over het handelen van de burgemeester. Volgens Wilders is de minister wel degelijk bevoegd om een burgemeester te ontslaan, maar Grapperhaus wil dat aan de “lokale democratie” laten.

De minister zei dat hij maandagmiddag contact had met de burgemeester. Zij gaf aan niet langer te zullen handhaven op de anderhalve meter afstand uit angst voor spanningen. Grapperhaus had op dat moment begrip voor dat besluit. Later op de avond zei hij dat “het protest alle perken te buiten ging”.

Andere partijen vroegen zich af hoe de minister er voor gaat zorgen dat andere Nederlanders zich wel aan de coronamaatregelen blijven houden. De minister gaf aan dat het kabinet een brief naar de Amsterdamse gemeenteraad heeft gestuurd. Dinsdagavond gaat hij bovendien met de voorzitters van de Veiligheidsregio’s in gesprek over duidelijkere regels bij demonstraties.

‘Niet geschikt’

Maar ook in de Amsterdamse gemeenteraad gaan er stemmen op die roepen om het aftreden van Halsema. Annebel Nanninga (FvD) begrijpt heel goed dat mensen willen demonstreren maar de wijze waarop dat gebeurde is niet goed te praten. ”Ik heb gehoord dat de burgemeester heeft gezegd dat ze overrompeld werd door de demonstratie. Nou, dan ben je gewoon echt niet geschikt voor je vak. Je bent burgemeester dus je haalt dan overal je informatie vandaan en je hebt scenario’s klaar liggen voor dit soort gebeurtenissen”, aldus Nanninga.



Demonstraties in andere steden

De komende dagen zijn ook in Den Haag, Groningen en Rotterdam demonstraties gepland.

Burgemeester Aboutaleb van Rotterdam heeft al gezegd dat hij de demonstratie tegen racisme verbiedt als er meer dan tachtig mensen op af komen.

Groningen doet dat anders: daar is besloten om maximaal achthonderd mensen toe te laten op de Grote Markt. Daarnaast moeten deelnemers garanderen dat ze 1,5 meter afstand van elkaar houden. Het stadsbestuur roept de organisatie van de demonstratie op om de opkomst zelf in de gaten houden. Zo nodig springt de gemeente bij voor de inzet van led-borden, stewards en boa’s.