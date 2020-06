De burgemeester van Rotterdam, Ahmed Aboutaleb, verbiedt de geplande demonstratie tegen politiegeweld en racisme op het Rotterdamse Schouwburgplein als er meer dan tachtig personen op af komen. Dat zegt hij dinsdagochtend bij Radio Rijnmond.

Het maximum aantal personen moet ervoor zorgen dat er dat iedereen zich aan de coronaregels kan houden.

In Amsterdam ging dit maandagavond faliekant mis. Toen kwamen niet de verwachte driehonderd mensen naar de demonstratie, maar stonden er vijfduizend mensen op de Dam. Op beelden is te zien hoe demonstranten vanwege de drukte geen afstand meer konden houden tot elkaar. Uit angst voor escalatie, durfde de Amsterdamse burgemeester Femke Halsma ook niet in te grijpen.

Maximaal tachtig man

Om op voorhand dit soort situaties tegen te gaan, stelt Aboutaleb nu alvast een maximum aantal personen in voor een demonstratie op het Schouwburgplein. Ook omdat het plein waarop de demonstranten willen staan, deels in beslag wordt genomen door onder andere horeca. “Meer dan tachtig is gewoon niet mogelijk. Dat ga ik de organisatie vooraf ook al laten weten. Als er meer mensen komen, dan accommoderen we het plein er niet voor.”

Aboutaleb roept de organiserende organisaties op creatiever om te gaan met demonstraties. “Kijk naar Italië”, legt hij uit. “Daar werden acties gehouden door mensen die vanaf balkons herrie maken. Kies voor een creatieve manier. Of vorm een lint langs de waterkant. Langs de Boompjes bijvoorbeeld. Zo kun je ook een statement maken en tóch anderhalve meter afstand houden. Denk aan al die mensen die in de ziekenhuizen liggen of hebben gelegen. Kies gewoon voor een manier waarbij anderhalve meter wel mogelijk is.”