Grapperhaus: uitgedeelde coronaboetes worden niet terugbetaald

Justitieminister Ferd Grapperhaus gaat er niet voor zorgen dat mensen die een coronaboete van 390 euro hebben gekregen, een deel van dat geld terugkrijgen. Het is niet aan hem om in te grijpen in een sanctie die door een rechter is opgelegd, zei hij in debat met de Tweede Kamer.

De Kamer debatteerde woensdag en donderdag over de coronaspoedwet van het kabinet. In de wet wordt op aandringen van de Kamer onder meer opgenomen dat de boete voor het schenden van de coronamaatregelen wordt verlaagd, van 390 euro naar 95 euro. Ook leidt de boete niet meer tot een strafblad.

Strafblad vervalt wel

Voor mensen die al wel een strafblad hadden gekregen om deze reden, komt het te vervallen. Maar dat geldt niet voor de boete. “Dat voelt toch onrechtvaardig”, zei Farid Azarkan (DENK) tijdens het debat. Kan daar niet toch wat aan worden gedaan, wilde hij van Grapperhaus weten.

Maar de minister ziet daar geen mogelijkheid voor. “Dat zijn rechterlijke beslissingen. Ik vind dat de machtenscheiding maakt dat we dat moeten respecteren.”

ANP