Er worden niet alleen konijnen, katten en honden gedumpt door wanhopige baasjes. In een park in Utrecht werd woensdag een achtergelaten kom met maar liefst zeventien goudvissen erin gevonden. Dat liep niet voor alle dieren goed af.

De beheerder van het Julianapark in Utrecht vond de vissen in een kleine kom met water. “Je kon er amper doorheen kijken”, aldus de Dierenambulance Utrecht. De beheerder ontfermde zich direct over de goudvissen en deed ze in een bak met schoon water. Helaas kwam die hulp voor twee vissen te laat.

Opvangadres

Medewerkers van de Dierenambulance hebben de overige vissen opgehaald. Inmiddels zijn ze naar een opvangadres gebracht.