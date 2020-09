Overleden gedumpte hond Batman krijgt 'hufterproof'-monument in Rijswijk

Hond Batman werd meer dan een jaar geleden dood gevonden aan een boom op het Pieter Postmapad is Rijswijk. Hij was in de bloedhitte aan de boom vastgebonden met een rode lijn en was vanaf het pad bijna niet te zien. Het dier had geen schijn van kans en stierf uiteindelijk door uitdroging. Zijn dood bracht veel teweeg, waardoor dat hij nu zijn eigen monument krijgt.

Er werd een crowdfundactie op touw gezet die genoeg opleverde voor het monument van Batman, dat symbool staat voor alle slachtoffers van dierenmishandeling. “Als je de foto’s gezien hebt van hoe Batman gevonden is, dan springen de tranen gewoon in je ogen. Dan kán gewoon niet, dat mág gewoon niet”, zegt één van de aanwezigen tegen Hart van Nederland.

Ondergedoken

Dierenliefhebbers openden de jacht op de eigenaren van de hond, en met succes: dankzij hen werden de twee verantwoordelijken aangehouden. Het stel, een 24-jarige man een 22-jarige vrouw uit Rijswijk, werden uiteindelijk veroordeeld tot respectievelijk een werkstraf van honderd en tachtig uur en ze mogen de komende twee jaar geen dieren houden.

Lees ook: Werkstraffen en houdverbod voor eigenaars aan boom gebonden hond Batman

De 24-jarige verdachte verklaarde in de rechtbank nog dat het stel Batman via Marktplaats aan iemand anders had verkocht en dat die persoon Batman aan de boom heeft gebonden, maar trok dat verhaal tijdens de zitting terug. Het stel zit naar verluidt nog altijd ondergedoken.

‘Minimaal een gevangenisstraf’

Als het aan PVV-kamerlid Dion Graus ligt, mag het dumpen van dieren zwaarder worden bestraft. “Wij willen dat de rechter minimaal een gevangenisstraf gaat opleggen en een levenslang verbod op het houden van dieren”, stelt de politicus. Andere aanwezigen sluiten zich daarbij aan. “Ik vind dat als jij dieren mishandelt, leed aandoet zoals bij Batman, dat je gewoon een gevangenisstraf en een dikke boete moet krijgen. Nu komen ze ervan af met een taakstraf. Wat is een taakstraf in Nederland?”