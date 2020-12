Gratis online festival Goodbye 2020 moet jongeren thuishouden tijdens jaarwisseling

Tijdens de jaarwisseling komt er een gratis online festival waar ruim 250 artiesten aan meewerken. Het festival met de naam Goodbye 2020 is gericht op jongeren, zodat die tijdens de jaarwisseling in huis blijven om de optredens te volgen.

De virtuele festivalgangers kunnen tijdens oud en nieuw “gratis vanuit de huiskamer” via meer dan veertig streams naar optredens kijken. Goodbye 2020 begint op oudejaarsdag om 17.00 uur en eindigt in de nieuwjaarsnacht tegen 5.00 uur.

Muziek en comedyshow

Verschillende muziekstromingen komen voorbij: van Nederlandstalig tot techno en hiphop. Er doen artiesten mee als Douwe Bob, Jeangu Macrooy, Sunnery James & Ryan Marciano, Suzan & Freek en De Jeugd van Tegenwoordig. Jandino Asporaat, Roué Verveer en Howard Komproe verzorgen een comedyshow.

Het streamfeest is een idee van Maarten Schulz van festivalplatform Follow the Beat. De online podia worden ondersteund door festivals als Dance Valley, Milkshake Festival en Vunzige Deuntjes. Schulz zegt te hopen op minimaal 500.000 kijkers. Het volledige schema wordt maandag bekendgemaakt.

Miljoen euro subsidie

Het festival wordt door de overheid financieel ondersteund: de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid heeft een miljoen euro beschikbaar gesteld. Volgens een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid past het evenement binnen de doelstelling om alternatieve activiteiten voor jongeren en jongvolwassenen aan te bieden tijdens de feestdagen.

“Het is volgens ons dé manier om veilig en verantwoord het nieuwe jaar in te gaan”, aldus bedenker Schulz. Hij wijst erop dat kijkers op oudejaarsavond via Zoom tijdens de streams contact kunnen houden met vrienden, familie en andere feestgangers.

Blijven jongeren thuis?

Toch zijn veel Nederlanders een stuk pessimistischer over het nut van Goodbye 2020. Uit representatief onderzoek van het Hart van Nederland-panel onder meer dan 3.400 mensen blijkt dat negen op de tien deelnemers niet verwacht dat het online festival jongeren zal thuishouden tijdens oud en nieuw, 5 procent zegt hier wel vertrouwen in te hebben.

Organisator Tim Boersma zegt “niet te schrikken” van deze cijfers. “We richten ons niet louter op jongeren tussen 15 en 20 jaar”, legt hij uit. Volgens hem komt er een “volwassen programmering met voor iedereen wat wils”. “Daarmee hopen we enerzijds een positieve bijdrage te leveren aan het indammen van het virus en anderzijds te voorkomen dat mensen massaal de straat op gaan.”

Daarnaast willen ze met het online festival de hard getroffen entertainmentbranche “een duwtje in de rug” geven. “Als we op 1 januari constateren dat we 1,7 miljoen mensen, oftewel 10 procent, via Goodbye 2020 hebben weten te bereiken, prijzen we ons gelukkig”, besluit Boersma.