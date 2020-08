De politie heeft afgelopen vrijdag een enorme cocaïnewasserij ontmanteld in het Drentse Nijeveen. Het drugslab was gebouwd in een manege. Naast het lab waren er ook slaapplaatsen in de ruimte gebouwd.

Dat meldt de politie dinsdag. Vrijdag viel de politie ook binnen bij loodsen in Apeldoorn en Elshout, een dorp in de buurt van Den Bosch. Er werden in totaal zeventien verdachten aangehouden in het onderzoek naar de cocaïneproductie.

Productie cocaïne

In het drugslab in Nijeveen vond volgens de politie de gehele productie plaats voor het maken van cocaïne. Er werden allerlei grondstoffen gevonden die gebruikt worden tijdens de productie. Het gaat om tienduizenden liters chemicaliën.

Daarnaast troffen de rechercheurs zo’n 100 kilo aan cocaïnebrokken aan. In Apeldoorn werd ongeveer 120.000 kilo ‘dragermateriaal gevonden’. In een cocaïnewasserij wordt de harddrug geëxtraheerd uit dragermateriaal (zoals kleding) en omgezet naar cocaïnebrokken.

Colombianen opgepakt

Op de productielocatie in Nijeveen werden zestien verdachten aangehouden. Een van de verdachten is de eigenaar van het terrein. In Apeldoorn werd ook nog één verdachte aangehouden.

In totaal gaat het om zeventien verdachten, waarvan drie met de Nederlandse nationaliteit (één van hen had daarnaast ook de Colombiaanse nationaliteit), één met de Turkse nationaliteit en dertien met de Colombiaanse nationaliteit. Zij worden verdacht van de productie van drugs.

Grootste lab ooit

Na de inval in Nijeveen moest een speciaal team van de politie het chemische proces uiterst voorzichtig stoppen en het materiaal afvoeren. Dat proces nam drie dagen in beslag. Volgens de hoofdinspecteur van dat team, André van Rijn, is de wasserij het grootste cocaïnelaboratorium dat ooit in Nederland is aangetroffen.

“Gezien het aantal mensen dat er werkte, de installaties, de grootte, de inrichting en de apparatuur, schatten we de productiecapaciteit op 150 tot 200 kilo cocaïne per dag”, aldus Van Rijn. “Dit aantal kilo’s staat gelijk aan een straatwaarde van tussen de 4,5 en 6 miljoen euro onversneden cocaïne.”

De recherche gaat nog verder met het onderzoek naar het cocaïne-lab. Meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten.

Beeld: Politie