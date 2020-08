VIDEO: Ondergronds crystal meth-lab ontdekt in Montfoort

Een team van rechercheurs van de politie heeft donderdag een bijzonder drugslab ontmanteld in Montfoort. Het crystal meth-lab was verborgen onder de grond en niet zichtbaar vanuit de lucht of vanaf de openbare weg.

Het drugslab was nog in bedrijf en de productielocatie bevond zich in zes geschakelde zeecontainers. Die waren bedekt onder een laag dijkverzwaringsklei. De locatie en de ingang van het lab waren goed afgeschermd.

Chemisch materiaal

In het lab troffen de rechercheurs vier kilo methamfetamine (kristallen) en 96 liter methamfetamine-olie aan: diverse grondstoffen voor de productie van drugs en drugsafval. Op het terrein werden twee voertuigen aangetroffen. Deze werden doorzocht en in beslag genomen.

Bij de inval is een speciaal team ingeschakeld om het chemische proces “uiterst voorzichtig” te stoppen en het chemische materiaal af te voeren. De afgelopen maanden trof de politie in Nederland meerdere van dit soort labs aan.

Crystal meth

Twee mannen van 53 en 50 jaar werden aangehouden. Ook de eigenaar van het terrein, een 59-jarige man, werd aangehouden. De mannen zijn woonachtig in Zaandam, Hoorn en Montfoort. Zij zitten in ieder geval veertien dagen in voorarrest.

Crystal meth is een zeer verslavende en vernietigende drug. Het is een witte kristalvormige drug die mensen gebruiken door hem te snuiven, roken of met een spuit te injecteren. De productie van crystal meth is gevaarlijk en risicovol voor de omgeving, aldus de politie.