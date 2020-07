Ministerie van Landbouw gaat verder in gesprek over veevoermaatregel

Het ministerie van Landbouw gaat om tafel zitten met AgriFacts en Stikstofclaim over de veevoermaatregel. Dat hebben ze donderdag afgesproken tijdens het kort geding dat de stichtingen hadden aangespannen.

Om de uitstoot van stikstof te verminderen wil minister Carola Schouten dat boeren vanaf 1 september veevoer gaan gebruiken waar minder eiwit inzit. Maar dat zien de boeren niet zitten, ze zijn bang dat de veevoermaatregel de gezondheid van hun dieren zal schaden. Sommigen menen zelfs dat het dierenmishandeling is.

Lees ook: OM neemt boerenaangiftes tegen minister Schouten niet in behandeling

Het ministerie heeft het eiwitlimiet in veevoer vastgesteld op basis van steekproeven van melkveebedrijven. AgriFacts en Stikstofclaim hadden een kort geding aangespannen omdat ze inzicht willen krijgen in deze berekeningen.

Samen berekenen

Tijdens de zitting zei het ministerie dat het niet meer documenten heeft dan de stukken die al aan de stichtingen zijn gegeven. Maar die menen echter dat zij op basis daarvan de berekeningen niet kunnen controleren. Op aandringen van de rechter gingen ze daarom op de gang in gesprek of het mogelijk was om de berekening samen na te lopen.

Na een schorsing lieten het ministerie en de stichtingen weten dat er zo snel mogelijk een gesprek gepland wordt om de veevoermaatregel gezamenlijk door te lichten. Daarop trokken AgriFacts en Stikstofclaim hun eis in.

ANP