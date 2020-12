Gemuteerde coronavirus nu ook in Nederland vastgesteld

Coronaminister Hugo de Jonge laat aan Hart van Nederland weten dat er inmiddels twee gevallen van het nieuwe, gemuteerde virus in Nederland zijn vastgesteld. Beide gevallen bevinden zich in regio Amsterdam.

Volg het laatste nieuws over het coronavirus in Nederland via ons liveblog

“Als het zich echt in brede lagen van de bevolking zou voordoen dan hadden we die vaker terug kunnen zien, is de aanname”, aldus De Jonge. “Maar of het bij die twee beperkt blijft, is natuurlijk zeer de vraag.”

Strenge lockdown helpt ook tegen verspreiding mutatie<

>

Het zou dus goed kunnen dat die mutatie zich al enigszins aan het verspreiden is, zegt de minister. “Maar ook dan geldt: de maatregelen zoals we die nu hebben genomen, dat zijn maatregelen die de verdere verspreiding tegengaan. De strenge lockdown zoals we die nu kennen helpt juist om dat virus eronder te houden.”

Nieuwe variant nog besmettelijker

De nieuwe variant van het virus zou tot 70 procent besmettelijker zijn dan het originele virus en werd een paar dagen geleden voor het eerst vastgesteld in het Verenigd Koninkrijk. Sindsdien geldt een vlieg/vaar/treinverbod vanuit het VK naar onder andere Nederland en zijn daar rigoureuze lockdown-maatregelen ingesteld.