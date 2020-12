'Gehekdicapte' reiger in Almere uit zijn benarde positie bevrijd

De reiger die in Almere-Haven en omstreken rondvloog met een hekwerk rond zijn snavel, is door medewerkers van de dierenambulance gered. De ongeluksvogel maakt het goed.

Het dier vloog ruim een week met het hekwerk rond in de Flevose stad, maar ondanks dat de vogel daardoor verzwakt was geraakt, wist hij toch elke keer weg te vliegen en zo uit handen van de dierenambulance te blijven. Die had mensen eerder opgeroepen vooral te bellen als ze de reiger zagen rondvliegen.

Lees ook: Dierenambulance jaagt op ‘gehekdicapte’ reiger in Almere-Haven

Aan die oproep werd massaal gehoor gegeven. Zondag was het eindelijk raak en wisten ze de vogel te vangen, laat de dierenambulance weten op Facebook. Een makkelijke klus was het niet. “De reiger is van twee kanten benaderd en we hebben hem uiteindelijk met een net kunnen vangen!”

Het hekwerk is losgeknipt en gelukkig lijkt de schade aan de ‘gehekdicapte’ vogel mee te vallen. De reiger mag nu aansterken in het Vogelhospitaal in Naarden.