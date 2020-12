Dierenambulance jaagt op 'gehekdicapte' reiger in Almere-Haven

Dierenliefhebbers in de omgeving Gooimeerdijk in Almere-Haven zijn al een tijdje in de weer met een wel heel zielige reiger. De vogel vliegt door onbekende oorzaak rond met een hekwerk rond zijn snavel.

Zowel medewerkers, passanten als buurtbewoners hebben al geprobeerd de onfortuinlijke reiger te vangen, maar daar heeft het dier geen oren naar. Hij “vliegt met hekwerkje en al weg”, schrijft Dierenambulance Midden-Nederland.

Prooi

Met een hek om zijn bek wordt het voor de reiger wel erg moeilijk om eten bij elkaar te scharrelen, maar vooralsnog heeft hij dus nog wel de kracht om weg te vliegen. Dat zal niet lang zo blijven, vreest de dierenambulance, dus het is zaak hem zo snel mogelijk te vangen. Niet alleen kan hij zodanig verzwakken dat hij niet meer te redden is, ook loopt hij daardoor het risico ten prooi te vallen aan andere dieren.

Voor dat laatste vreest iemand die de vogel zag bij de kwelsloot in de Hoekwierde. “Helaas laten mensen hun hond daar los… twee honden, één zwarte en een bruine uit de Wierde verjagen de arme reiger als ze er langs lopen en de reiger kan moeilijk omhoog komen.” Dierenambulancemedewerkers hebben vervolgens geprobeerd hem daar te vangen, maar zonder succes.

‘We blijven het proberen’

De dierenambulance roept dan ook op: “Ziet u hem ergens op de grond zitten? Waarschuw ons, we blijven het proberen!” Mensen die het dier spotten kunnen bellen met 088-8113340.