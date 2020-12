Dierenartsen waarschuwen: 'Kersttierelantijnen gevaarlijk voor Poezel en Fikkie'

Al die mooi glimmende en bewegende kerstversieringen waarmee menig huis nu versierd is, kunnen levensgevaarlijk zijn voor huisdieren. Dierenarts Rimi Koch van Dierenkliniek Heusden & Altena redde kat Rudy afgelopen week nog van een wisse dood toen het dier de kerstslingers niet kon weerstaan.

Daar was wel een stevige operatie voor nodig, vertelt Rimi. “De darm moest op vier plekken worden opengemaakt omdat kerstslingers lineaire voorwerpen zijn en de darm helemaal opgestroopt zat om de slingers. Dan kan je natuurlijk niet gewoon trekken aan de slingers. We moesten zijn darm op verschillende plekken openmaken om schade aan de darm te beperken.” Met de feestdagen zien ze dit soort kerstgerelateerde drama’s vaker, vertelt Rini. “Een oud-collega heeft ook een keer zo’n situatie meegemaakt.”

Rudy moest natuurlijk een paar dagen aansterken na de operatie, maar inmiddels is hij weer thuis en heeft hij alweer wat poepjes gepleegd.

Giftige kerstkransjes

Spoedingrepen zoals arme Rudy moest ondergaan “kosten wel wat geld” en zorgen natuurlijk voor een hoop kopzorgen, bij zowel dier als mens, dus voorkomen is beter dan genezen. “Wees heel voorzichtig met je kerstversiering”, waarschuwt Rini. Als een kat op een onbewaakt moment in de kerstboom gaat hangen en deze valt om, kunnen de scherven van de ballen de nodige schade opleveren bij de huisdieren. Maar pas ook op met bijvoorbeeld kerstkransjes in de boom. “Met name als daar chocola in zit. Vooral bij honden gaat dat vaak fout, want chocola is giftig voor hen.”

Perforaties in darm

Maar ook de boom zelf is niet zonder gevaren. “Een échte kerstboom kan gevaarlijk zijn: de dennennaaldjes kunnen perforaties in de darm veroorzaken. En de bak water waar een echte kerstboom in staat is ook gevaarlijk, want dat water is giftig voor dieren.” Diereneigenaren doen er dan ook verstandig aan voor een kunstkerstboom te kiezen, “die zijn voor dieren zonder risico.”