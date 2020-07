'Geen landelijk verbod op boerenprotesten met landbouwvoertuigen'

Een landelijk verbod op boerenprotesten waarbij landbouwvoertuigen zoals trekkers worden ingezet, komt er niet. “Dat is juridisch niet haalbaar en is te vergaand. Zolang de boeren zich houden aan de regels, mogen zij demonstreren.” Dit liet burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen maandag weten na afloop van het Veiligheidsberaad van de 25 Veiligheidsregio’s.

Burgemeesters, veiligheidsregio’s, de politie en het ministerie van Justitie en Veiligheid gaan gezamenlijk afspreken hoe zij voortaan omgaan met de boerenprotesten. Binnenkort komen zij daarvoor samen. “Die afspraken moeten wij altijd hanteren. Een daarvan is dat wij elkaar op tijd gaan informeren. Dat de burgemeester van Den Haag bijvoorbeeld op tijd weet dat de boeren oprukken naar zijn stad.”

Boeren voerden de afgelopen tijd, met grote landbouwvoertuigen, op meerdere plekken actie. Ze zijn het niet eens met plannen van minister Carola Schouten het eiwitgehalte in veevoer te verlagen. Boeren willen dat dat van tafel gaat, het zou nadelige gevolgen hebben voor de gezondheid van de dieren. Ook protesteerden boeren bij verscheidene distributiecentra omdat ze boos zijn over de te lage prijzen die ze in hun ogen voor hun producten krijgen. Meerdere veiligheidsregio’s verboden daarop (tijdelijk) dit soort protesten.

Eerder maandag maakte voorman Mark van den Oever van boerenactiegroep Farmers Defence Force (FDF) duidelijk dat Nederland volgende week zeker weer te maken krijgt met tal van acties. Hij zei dat nadat Landbouwminister Schouten een ultimatum van FDF naast zich had neergelegd. De boeren wilden dat zij uiterlijk op 21 juli de gewraakte veevoermaatregel zou intrekken.

Maandag was het laatste Veiligheidsberaad voor de zomer. Op 17 augustus komen de 25 burgemeesters weer samen.

