Geen boetes en slechts vier waarschuwingen voor boerkaverbod

Ruim een jaar na de invoering van het politiek zwaar bevochten ‘boerkaverbod’ zijn er welgeteld nul boetes uitgedeeld voor verboden gezichtsbedekking. Wel hebben politiemensen en gemeenteambtenaren eind 2019 vier waarschuwingsgesprekken gevoerd.

Dit meldt de Volkskrant op basis van gegevens van de Nationale Politie die de krant op basis van de Wet openbaarheid bestuur (Wob) heeft opgevraagd. De vier waarschuwingen – in een bus, een trein, een gemeentehuis en het ziekenhuis – werden uitgedeeld kort na de invoering van de wet in augustus 2019. De laatste registratie dateert van 15 oktober 2019.

Het ‘boerkaverbod’, verbiedt gezichtsbedekking in het openbaar vervoer, onderwijs, de zorg en in overheidsgebouwen. Exacte cijfers over het aantal vrouwen in Nederland dat een nikab of boerka draagt, zijn niet bekend. Experts schatten dat 50 tot 400 vrouwen een nikab (waarbij de ogen nog te zien zijn) dragen.

Handhaving

Het lage aantal boetes en waarschuwingen zou er ook op kunnen wijzen dat gesluierde vrouwen dat soort plaatsen mijden of hun sluier daar afdoen. Maar dat is niet aannemelijk, zegt advocaat Famile Arslan die in het verleden nikab- en boerkadraagsters heeft bijgestaan. ”Die zijn hardcore en doen niet snel concessies.” Arslan behoort tot de critici van het verbod. Zij wees altijd al op de lastige handhaafbaarheid, maar dat er helemaal geen arrestaties zijn verricht verbaast haar. ”Heel bijzonder. Zeker gezien het feit dat bij invoering van de wet in het AD is gesuggereerd dat burgers ook zelf een arrestatie konden verrichten bij overtreding van het boerkaverbod.”

Voor de invoering meldden verschillende organisaties al wel dat ze niet van plan waren te handhaven. Het openbaar vervoer had bijvoorbeeld geen zin in vertragingen en gedoe tussen chauffeurs en nikabdraagsters. Ziekenhuizen vreesden dat nikabdraagsters hun zorg zouden mijden.

