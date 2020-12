Eind oktober werden er drie puppy’s aangetroffen in een rugtas op het station van Deventer. Puppy Olimar overleefde het helaas niet, maar voor de andere pups – Charlie en Louie – zoekt de Dierenbescherming nu een nieuw huisje.

De puppy’s zitten nu nog tijdelijk bij een gastgezin, maar de Dierenbescherming hoopt dat daar binnenkort verandering in komt. Door de enorme belangstelling is het helaas niet meer mogelijk om je in te schrijven als potentieel nieuw baasje. Door het overweldigend aantal aanmeldingen is er zelfs besloten om selectierondes voor de viervoeters te houden.

Sinds Charlie en Louie zijn opgevangen krijgen ze goede zorg en aandacht. “Maar Charlie en Louie groeien als kool en kunnen nu opzoek naar een nieuw huisje vanuit ons gastgezin”, schrijft de Dierenbescherming op haar website.

Veel training

Geïnteresseerden moeten wel rekening houden met een aantal dingen. “Doordat ze geen moederfiguur om hun heen hebben gehad zal training en grenzen aanleren iets meer werk kunnen kosten maar verder zijn het gezellige en vrolijke pups”, laat de Dierenbescherming weten. “Ze zullen in elk huishouden kunnen passen en ze zullen een gezellige toevoeging zijn. Een baasje zal wel met ze op training moeten en veel tijd kwijt zijn aan het zindelijk krijgen en het trainen van dit duo.”

Het olijke duo hoeft niet samen te blijven met elkaar, maar omdat ze niet vaak alleen zijn geweest wordt aangeraden om al een ander maatje in huis te hebben.

Foto: Dierenbescherming