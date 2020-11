Gedumpte puppy Olimar alsnog overleden na vondst in Frozen-rugzak bij Deventer

Eén van de drie puppy’s die vorige week in een kleine Frozen-rugzak werden aangetroffen bij station Deventer, is overleden. Een dierenarts heeft het jonge staffordje laten inslapen.

De politie in Deventer stelde vorige week een onderzoek in naar het dumpen van de hondjes, aan de achterzijde van het station. De drie staffords zijn inmiddels opgevangen door een gastgezin, schrijft de Stentor. Maar voor één van de pups kwam de hulp te laat. Puppy Olimar kampt met een levensbedreigende en pijnlijke afwijking. Om hem uit zijn lijden te verlossen is besloten om hem in te laten slapen.

Gastgezin

Met het broertje en zusje van Olimar gaat het gelukkig beter. Charlie en Louie hebben het naar hun zin bij het gastgezin, wat vaker jonge dieren opvangt voor de dierenbescherming.

Beeld: politie Deventer