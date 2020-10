Drie puppy's in Frozen-rugzakje gedumpt bij station Deventer

De politie Deventer is hard op zoek naar een vermoedelijke stafford teef die nu plots zonder pups zit. Waarom? Woensdagmiddag zijn drie puppy’s gedumpt bij het station Deventer. Ze waren in een klein kinderrugzakje van Disneyfilm Frozen gestopt.

De pups werden woensdagmiddag rond twee uur gedumpt aan de Diepenveenseweg in Deventer. De politie roept getuigen op zich te melden. Ook zoekt de politie naar camerabeelden die aan de achterkant van station Deventer zijn gemaakt. Hier zou de puppydumper met rugzak op te zien kunnen zijn.

Doodgeboren

In een bericht op Facebook vraagt de politie ook of mensen toevallig iemand kennen met een stafford die net is bevallen van een nestje. Volgens de politie zou de eigenaar kunnen claimen dat de pups doodgeboren zijn.

De puppy’s zijn opgevangen in een gastgezin en krijgen alle zorg die ze nodig hebben.

