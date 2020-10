Puppy's niet aan te slepen tijdens coronacrisis: 'Het is verschrikkelijk'

De coronacrisis blijkt de uitgelezen kans voor hondenliefhebbers om eindelijk de langverwachte trouwe viervoeter aan te schaffen. Waar mensen voorheen geen tijd hadden voor een puppy, zorgt het thuiswerken er nu voor dat het ‘rondje lopen met de hond’ als een welkome afwisseling voelt. En dat merken hondenfokkers ook: “Ze zijn niet aan te slepen”, aldus de Nederlandse Teckelclub.

Golden Retriever-fokker Jeanette Westerink heeft het er maar druk mee. “We krijgen wel veertig belletjes per dag de laatste tijd. Mensen hebben eindelijk tijd en willen een pup. Wachtlijsten van 1,5 jaar zijn niet bijzonder.”

Omdat niet iedereen zo lang wil wachten, worden er veel honden gekocht via sites als Marktplaats. “Ze staan daar voor tweeduizend euro op en dan hebben ze niet eens een stamboom”, vertelt Westerink. ”Het is verschrikkelijk, je moet gewoon goed nadenken voordat je een pup koopt”.

Strenge eisen

De Nederlandse fokkers, die aan strenge eisen moeten voldoen, kunnen de vraag niet aan. Door impulsiviteit van mensen tijdens de coronacrisis is de vraag naar hondenpups erg groot. Fokker Henri Cooiman: ”Mensen kunnen zaterdagavond bedenken van ‘ik wil een hond’, en dan zondagochtend de hond op willen halen.

Zo snel gaat dat echter niet bij Nederlandse fokkers dus wijken mensen uit naar schimmige handelaren. ”Per jaar komen er tientallen duizenden pups binnen vanuit het Oostblok, waar de regels minder streng zijn. Het is er bijna een soort van supermarkt waar jij je pup uit kan kiezen”, vertelt Cooiman verder. Maar je pup daar vandaan halen is niet zonder risico. ”Ze kunnen ziektes onder de leden hebben die in Nederland niet voorkomt”, legt Cooiman uit. ”Daarnaast hebben de honden vaak een nep-paspoort en stamboom, het gaat daar allemaal wat makkelijker.”

Checklist

Mocht je een puppy willen aanschaffen en twijfelen over de fokker? Kijk dan naar de checklist foute puppyhandelaren van de Dierenbescherming.