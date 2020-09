Gedenkplekje doodgestoken Rik (18) opgeruimd door gemeente, moeder 'boos, teleurgesteld en verdrietig'

De gemeente Oss heeft het gedenkplekje voor de doodgestoken Rik van de Rakt verwijderd. Tot groot verdriet van de moeder van Rik, omdat dat het plekje was waar ze rust vond na het verlies van haar zoon. Ze laat het er niet bij zitten en heeft een nieuwe kaars neergezet. Daarop heeft ze de tekst geschreven: ‘Deze plek blijft mijn plek’.

Iedere dag rijdt Ingrid Lourenssen langs de plek waar haar zoon 19 april werd doodgestoken. Rik reed op de bewuste ochtend op zijn fiets naar zijn werk toen hij werd doodgestoken door de 25-jarige Soedanese vluchteling Abdallah A.. A. bleek op dat moment in verwarde toestand te zijn. Op de plek waar Rik is overleden, stond sinds zijn dood een kaarsje en lagen er bloemen.

Te laat gebeld

Toen Ingrid donderdag een telefoontje kreeg van de gemeente dat haar gedenkplekje was weggehaald, was ze niet alleen verdrietig, maar ook boos. “Ze hadden me van te voren niet laten weten dat ze het gingen doen. Als ze de moeite nemen om iemand opdracht te geven om het plekje weg te halen, hadden ze ook wel moeite kunnen nemen om mij van te voren even te bellen,” zegt ze tegen Hart van Nederland.

Ingrid wil hierover in gesprek met burgemeester Wobine Buijs, omdat ze de burgemeester in de ogen wil aankijken. “Ik wil excuses. Ze snapt niet wat dat plekje voor mij betekent,” zegt ze. Toen Ingrid aan de telefoon te horen kreeg dat de spullen van het gedenkplekje op de gemeentewerf stonden opgeslagen, heeft ze opgehangen. “Dat werd me teveel. Een stukje van mijn zoon ligt nu gewoon bij de gemeentewerf.”

Vlinderboek

Vorige week kreeg ook de zoon van Arie den Dekker, de man die zich vorige maand voor het gemeentehuis in Oss in brand stak en overleed, van de gemeente te horen dat er geen gedenkplek komt voor zijn vader. De gemeente verwees de zoon van Arie toen naar het centrale gedenkmonument in Oss, het ‘Vlinderboek’. Ook nu verwijst de gemeente Ingrid naar dat monument. “Ik vind het een heel mooi monument, maar mijn zoon is geen vlinder. Ik heb er niks mee,” zegt ze.

Een woordvoerder van de gemeente laat aan Hart van Nederland weten dat ze in overleg met Ingrid heel lang hebben gewacht met opruimen. “Maar het was haar bekend dat Oss geen permanente plekken wil. Dan nog blijft het emotioneel, dat begrijpen we allemaal,” aldus de woordvoerder.

Nieuw kaarsje

Ingrid weigert in ieder geval afstand te doen van de gedenkplek. “Daar heeft Rik voor het laatst gelegen en daar is hij gereanimeerd. Ik heb er weer een nieuw kaarsje neergezet. Van mijn plekje moeten ze afblijven.”