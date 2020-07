'Geestelijke gesteldheid verdachte waarschijnlijk oorzaak doodsteken Rik van de Rakt'

Gedragsdeskundigen onderzoeken de geestestoestand van de 26-jarige Soedanese vluchteling Abdallah A. Dat liet de officier van justitie maandag weten tijdens de eerste zitting in het proces over de doodgestoken fietser Rik van de Rakt (18) in Oss.

Die geestestoestand was waarschijnlijk de oorzaak van de steekpartij op 19 april van dit jaar. Een paar uur later wist de politie de verwarde A. aan te houden op het station in Oss. Op zijn fiets zaten bloeddruppels en op zijn bagagedrager lag een mes met daarop het bloed van het slachtoffer.

Opzettelijk doodsteken

Maandagochtend werd ook de officiële tenlastelegging bekendgemaakt. Het Openbaar Ministerie verdenkt A. van het opzettelijk doodsteken van het slachtoffer. Familie van Rik van de Rakt was aanwezig tijdens de zitting.

Het was een ultrakorte zitting. Onder andere de moeder, vader, zus en halfbroer van Rik waren aanwezig. Zij hoorden net de officier van justitie de voorlopige tenlastelegging voorlezen: het opzettelijk doodsteken van het slachtoffer. #AbdallahA @HartvNL — Léon Mastik (@LeonHvNL) July 20, 2020

A. woonde in Heesch. De gemeente Bernheze, waar Heesch onder valt, erkent dat ze A. onvoldoende begeleidde. Ze had door privacyregels te weinig informatie over de hulpverlening en de huisvesting die de man nodig had.

A. grondig onderzocht

Justitie heeft overwogen de man te laten observeren in het Pieter Baan Centrum, maar dat zou te lang duren zei de officier. Daarom is gekozen voor een zogenaamde ‘triple rapportage’ bij het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie. Een pyscholoog en een psychiater kijken naar de man zelf en een milieuonderzoeker kijkt naar zijn achtergrond.

Hoewel A. via een videoverbinding de zitting zou bijwonen, besloot hij maandagochtend in zijn cel te blijven. Het onderzoek naar de dood is in september klaar, aldus de officier. De volgende zitting is op 16 oktober.