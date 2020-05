Sinds gebarentolk Irma Sluis aan de zijde van premier Rutte en andere ministers staat tijdens de persconferenties over de coronacrisis, merkt de Hogeschool Utrecht dat er steeds meer en meer interesse is voor de opleiding tot gebarentolk. De hogeschool wordt door het ‘Irma-effect’ overspoeld met vragen van mensen die geïnteresseerd zijn in de studie.

Door de persconferenties die gegeven worden over het coronavirus, is Sluis binnen korte tijd een nationale bekendheid geworden. Vooral haar vertolking van het begrip ‘hamsteren’ ging aan horende Nederlanders niet voorbij. De Drentse band Mooi Wark heeft daarnaast zelfs een lied gewijd aan haar.

Sluis’ optredens wekken veel interesse voor de enige bacheloropleiding tot tolk Nederlandse gebarentaal. “We zijn ontzettend blij met de aandacht voor de studie”, zegt Jamie Knecht tegen Hart van Nederland.

Veel belletjes en mails

Knecht is docent op het Instituut voor Gebaren, Taal & Dovenstudies en laat weten dat sinds Irma Sluis de persconferenties vertaalt, er meer vragen dan gebruikelijk binnenkomen over de opleiding. “Via de telefoon, mail en social mediakanalen krijgen we verschillende vragen binnen van zowel scholieren als volwassenen.”

De vragen gaan bijvoorbeeld over of wij inderdaad de enige in Nederland zijn die deze opleiding aanbiedt, of de opleiding ook deeltijd te volgen is, en of je ervaring moet hebben voor het volgen van de studie. “We beginnen altijd vanaf nul, dus mensen hoeven geen ervaring met gebarentaal te hebben. Wel moeten ze respect hebben voor andere culturen en moeten ze een goed zicht hebben”, zegt Knecht.

Volgens Knecht zitten er twee kanten aan de toenemende interesse voor de opleiding: “Aan de ene kant is de aandacht voor het belang van een gebarentolk heel goed. Maar aan de andere kant is het ook lastig als tolken gezien gaan worden als een soort woordvoerder van de dovengemeenschap.” Knecht legt uit dat gebarentaal niet haar moedertaal is, maar die van doven. “Daarom kunnen wij niet voor hen praten. We kunnen ze alleen ondersteunen.”

Niet meer aanmeldingen

Het Instituut bestaat sinds 1997 en ontvangt jaarlijks zo’n honderd nieuwe studenten. Irma Sluis was een van de eersten die deze opleiding had afgerond. Sinds 2005 werkt ze voor de NOS.

De toenemende interesse in de opleiding betekent echter niet automatisch dat meer studenten zich voor de studie aanmelden. “Mensen zoeken wel contact, maar nog steeds hebben we een wolkentekort in Nederland. Nieuwe aanmeldingen van studenten blijven meer dan welkom”, aldus Knecht.

Hoeveel aanmeldingen het Instituut heeft gekregen, is nog niet duidelijk. Tot 1 juni kunnen mensen zich nog inschrijven voor een voltijd opleiding. In augustus sluit ook de datum voor het aanmelden voor de deeltijdstudie. Er zit geen maximum op het aantal studenten dat de opleiding kan aannemen.

‘De studie is bewuste keuze’

Sjoerd de Haas (32), volgt sinds september de opleiding tot leraar Nederlandse gebarentaal. Hij koos voor de opleiding omdat hij het interessant vond hoe een gebarentolk de kerkdienst waar hij heen gaat vertaalt. Daarnaast is hij geïnteresseerd in taal en vindt hij het leuk om met mensen om te gaan.

Hij legt aan Hart van Nederland uit dat mensen die voor deze studie kiezen, hier heel bewust over nadenken. “Het is echt een specifieke studie. Dus je moet je niet ‘zomaar’ aan melden. Je moet je eerst goed inlezen in wat de opleiding inhoudt. Het is niet zomaar een baan.”