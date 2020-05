Waar is Irma gebleven? Geliefde gebarentolk verdwijnt tijdens persconferentie

Nederlands bekendste gebarentolk is dinsdagavond ineens uit beeld verdwenen tijdens de persconferentie van premier Mark Rutte. Geen paniek: Irma Sluis is afgelost door een collega en dat was van tevoren gepland.

Irma Sluis is de afgelopen maanden uitgegroeid tot de meest geliefde gebarentolk van ons land. Bij eerdere persconferenties over de coronamaatregelen stond ze van begin tot eind aan de zijde van premier Rutte en andere ministers. Vooral haar vertolking van het begrip ‘hamsteren’ ging ook aan horende Nederlanders niet voorbij.

Toch bleek bij de vorige persconferenties dat het soms te zwaar is voor één tolk is alles te vertolken. Daarom is Sluis nu halverwege afgelost door haar collega Corline Koolhof. Zij nam het stokje over op het moment dat de pers vragen mocht stellen.

Redactie/ANP