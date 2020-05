Gebarentolk Irma steelt de harten van Drentse band Mooi Wark

Woeste gitaren, knallende drums. Dat is wat je normaal verwacht van de Drentse band Mooi Wark. Maar nu heeft gebarentolk Irma Sluis, bekend van de corona-persconferenties, de mannen het hoofd op hol doen slaan. Ze brengen daarom ter ere van haar een nieuwe single uit.

In het nummer ‘Oh Irma’ verklaren de heren gebarentolk Irma de liefde. “Oh oh Irma, geef mij een signaal! Oh oh Irma, het mooist van allemaal” is deel van de muziektekst. De normaal vrij ruige band heeft voor deze keer een wat rustigere toon aangehouden, vooral ook omdat het om een liefdesverklaring gaat.

Videoclip met gebarentolk zelf

Vrijdagavond heeft de band de clip van het nummer online gezet. Deze is in de eerste uren al enkele duizenden keren bekeken. Grappig detail is dat Irma zelf ook in de clip zit, al is het middels opnames van de persconferenties. Het lijkt overigens wel alsof ze delen van het liedje van gebarentaal voorziet.

Op hun Facebookpagina kunnen de heren ook al maar niet stoppen met praten over Irma. De ene na de andere post over haar is daar al op komen te staan.

Dinsdag zal de band het nummer officieel – online – lanceren.

Beeld: CD Hal Ruinen – Mooi Wark