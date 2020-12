Vader (58) die vastzat in Amerika op vliegtuig gezet naar Nederland

De 58-jarige Frank Vingerhoed die in detentie zat in de Amerikaanse staat Texas is vandaag op het vliegtuig naar Nederland gezet. De vader van drie dochters komt straks aan in Atlanta en vliegt daarna door naar Schiphol.

Aan het thuisfront wordt er blij en opgelucht gereageerd. “Dit is heel goed nieuws natuurlijk”, vertelt Mitchell Vink, de neef van Frank. “Naar verwachting komt hij morgen in de ochtend aan. Onze familie zal waarschijnlijk aanwezig zijn om hem op te wachten; hij komt aan in gevangeniskleding onder begeleiding.”

Volgens Mitchell zal zijn oom niet veel bij zich hebben. “Op zijn telefoon en gevangeniskleding na heeft hij niets meer. Alles is weg.”

Vechtscheiding om voogdij

De man woonde tot 2019 illegaal met zijn kinderen en toenmalige vrouw in de Verenigde Staten. Nadat zijn ex hem verliet voor een Amerikaan ontvoerde hij de kinderen en nam hen mee naar het Drentse Emmen. Daar zijn ze na een half jaar weggehaald door de politie.

Frank stak onlangs zwemmend illegaal de grens over tussen Mexico en de Verenigde Staten om bij de voordijzitting van zijn dochters te kunnen zijn. Maar al snel nadat hij in Amerika aankwam werd hij opgepakt door de autoriteiten.

Isoleercel

Daarna zat de vader vijf weken vast in El Paso, een gevangenis vlakbij de Mexicaanse grens. Daar zat hij enige tijd in een een isoleercel, waardoor contact met familie en een advocaat werd bemoeilijkt. Dat Frank nu terug komt naar Nederland zou volgens zijn neef komen door de grote media-aandacht. “Ze zijn daar wakker geworden.”

