Het wereldkampioenschap ‘kunstfluiten’ vindt dit jaar online plaats en er doet ook een Nederlander mee. De ervaren musicus Frank Oppedijk (34) gooit zijn lippen in de strijd om Nederland de titel te bezorgen. Da’s een hele eer, want ‘whistling’ is wereldwijd een zeer gewaardeerde vorm van muziek maken.

Kunstfluiters gaan verder dan het produceren van vogelgeluiden. Ze weten met hun lippen hele muziekstukken te ‘spelen’. Er doen kandidaten uit 23 landen mee aan het WK. De Nederlander zit bij de laatste 25 overgebleven kandidaten.

‘Eerder fluiten dan praten’

Hoewel Oppedijk oorspronkelijk pianist is, fluit hij naar eigen zeggen al zijn hele leven. “Mijn moeder kon eerder fluiten dan praten. Dat virus heb ik ook geërfd,” zegt hij lachend tegen Hart van Nederland. “Ik deed het eerst vooral tijdens het huishouden, zoals tijdens het stofzuigen of de was.” Soms begeleidt hij zichzelf al fluitend op de piano. “Dat gaat wel ten koste van het fluiten,” geeft Oppedijk toe.

Drie jaar geleden kwam de musicus tijdens een van zijn pianoconcerten in aanraking met drievoudig wereldkampioen kunstfluiten Geert Chatrou. Want ‘whistling’ is misschien populair in landen als Japan en Amerika, maar ook Nederland heeft al een wereldkampioen rondlopen. Hij begeleidde Chatrou tijdens dat concert op de piano en vanaf toen begon het bij hem ook te kriebelen.

Dit jaar heeft Oppedijk eindelijk de kans om in de voetsporen van zijn leermeester en vriend te treden. Dinsdag maken ze samen muziek in de Johanneskerk in Amersfoort.

Zuiver fluiten

Kunstfluiten is volgens Oppedijk niet makkelijk. “Je moet zuiver fluiten, dat vind ik al heel lastig. Je hebt alleen je lippen als instrument, dus niet de uitgebreide klankmogelijkheden van bijvoorbeeld een piano of viool.” De musicus schat zijn kansen wel hoog in. “Ik heb de andere inzendingen natuurlijk ook een beetje gezien en het gaat ook goed qua publieksstemmen.”

Vanwege corona moesten de 131 deelnemers dit jaar allemaal een filmpje insturen. Oppedijk floot het stuk Chiquilin de Bachin van de Argentijnse componist Astor Piazzolla. Een vakjury koos de 25 beste fluiters uit. Nu is het aan het publiek om online te stemmen via de website van het International Whistlers Guild.

Je stem uitbrengen op Frank Oppedijk kan tot donderdag 27 augustus. De winnaar wordt op 3 september bekendgemaakt.