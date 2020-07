Kraantje Pappie betaalt blokfluit en muziekles voor weggestuurde Regilio (10)

Dat de aanhouder wint, laat de 10-jarige Regilio uit Enkhuizen aan iedereen zien. Afgelopen maandag werd de jonge straatmuzikant door klagende winkeleigenaren en handhavers uit de binnenstad weggestuurd. Waar zijn liedjes op de fluit eerder niet voor iedereen als muziek in de oren klonk, krijgt hij nu juist kansen in zijn schoot geworpen.

Na berichtgeving op diverse mediakanalen, staat de telefoon roodgloeiend. De jonge blokfluitspeler werd donderdagochtend zelfs gebeld door hiphopartiest Kraantje Pappie. Hij heeft hem geld gegeven voor blokfluitlessen én een nieuwe blokfluit.

Vijftig euro verdiend

De jonge Regilio kan het niet nog steeds niet geloven en kan zijn geluk niet op. Naast het mooie aanbod van Kraantje Pappie, werd hij ook uitgenodigd om te fluiten bij radiostation Qmusic. Luisteraars konden met een reactie via een app vijf cent doneren. Zijn korte optreden leverde hem maar liefst vijftig euro op.

Weggestuurd

Fluiten voor de mensen in de winkelstraten van Enkhuizen is zijn allergrootste passie. Hij kan dit eindeloos blijven doen. Maandag kwam daar alleen een einde aan toen hij door handhavers en winkeliers naar huis werd gestuurd. Huilend kwam hij die dag thuis. Zijn muziek zouden voor sommige mensen zorgen voor geluidsoverlast. Ook is er tegen hem aangifte gedaan.

Meer oefenen

Regilio heeft zichzelf het spelen van een blokfluit in drie jaar aangeleerd. Op het moment kan hij alleen ‘Vader Jacob’ spelen. Wellicht dat de kleine artiest na meerdere blokfluitlessen zijn repertoire kan uitbreiden.