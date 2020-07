Als het goed is heeft binnenkort iedere NS-conducteur een nieuwe e-fluit. Een uitkomst in tijden van corona, want het verplichte fluiten is nog best lastig met een mondkapje op.

”Of er iets mis is met het oude iconische fluitje? Nee, zeker niet hoor”, verzekert hoofdconducteur Xander Philips aan Hart van Nederland. ”Alleen is het tegenwoordig wat moeilijker om erop blazen. Wij dragen vanwege het coronavirus nu ook veel mondbescherming, dus dan maakt dit nieuwe fluitje dat in ieder geval weer gemakkelijker.”

De kans is groot dat de meeste reizigers helemaal niets gaan merken van de fluitwissel, denkt de hoofdconducteur. ”Het ding werkt goed, en het maakt een vergelijkbaar geluid dat je van ons gewend bent.”

E-fluit anders gebruiken

In het buitenland worden al langer elektronische fluitjes gebruikt voordat NS ermee ging testen. De e-fluitjes produceren volgens het spoorbedrijf behoorlijk wat geluid, maar als de conducteur vanuit de hand en voor de borst fluit, komt het geluid wat minder hard binnen dan de ouderwetse fluit.

Xander was een van de eerste conducteurs die de e-fluit mocht uitproberen. “Ik moest wel even opletten dat je niet bij je mond fluit, want dan klinkt het behoorlijk hard.” Maar ook voor reizigers is het volgens hem wennen. “Sommigen kijken wanneer je met je hand naar je mond gaat.”

Heimwee naar ‘iconische fluitje’

NS hoopte de fluitjes eigenlijk vorige maand al te hebben, maar de levering werd vertraagd door de internationale coronamaatregelen. Begin juni kwamen de eerste exemplaren binnen, die eerst werden uitgedeeld aan conducteurs op internationale treinen. Ook kregen een paar hoofdconducteurs, waaronder Xander, een fluitje om te testen.

De vervoerder heeft inmiddels alle e-fluiten binnen en dus krijgen alle ruim 3000 hoofdconducteurs er eentje. Xander heeft geen idee hoeveel van zijn collega’s nu nog het oude fluitje zullen gebruiken. ”Maar het zullen er niet heel veel zijn”, denkt hij.

Wel hoopt hij stiekem zijn iconische fluitje snel weer te kunnen gebruiken. ”Het oude fluitje kan je gewoon aan het sleutelbos doen, en die neem je makkelijker mee. Maar zolang we in deze nieuwe realiteit leven doen we het met dit nieuwe fluitje.”