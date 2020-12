Flinke stijging coronabesmettingen: 11.555 positieve testen afgelopen dag

Tussen woensdag- en donderdagochtend zijn er bij gezondheidsdienst RIVM 11.555 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd. Dat zijn er ruim 1100 meer dan een dag eerder.

Het aantal nieuwe gevallen schommelt de afgelopen dagen rond de 11.000. Woensdag werden er 10.447 positieve tests gemeld bij het RIVM. Een dag eerder waren dat er iets minder: 9.872. Zondag kwam de teller boven de 13.000 uit, dat was het hoogste dagelijkse besmettingscijfer tot nu toe.

Overleden

Het aantal geregistreerde coronadoden steeg in het afgelopen dag met 89. Dat wil echter niet zeggen dat al deze mensen in het laatste etmaal zijn overleden, sterfgevallen worden soms met vertraging doorgegeven aan het RIVM. Op woensdag werden er 106 sterfgevallen gemeld.

Amsterdam telde opnieuw de meeste nieuwe besmettingen: 438. Daarna volgen Rotterdam (310 positieve tests) en Den Haag (244 gevallen). Op regionaal niveau spant Utrecht de kroon, met 817 gemelde besmettingen tussen woensdag- en donderdagochtend. In de afgelopen zeven dagen kregen meer dan 80.000 mensen in Nederland een positief testresultaat.

Ziekenhuisopnames stijgt iets

In de afgelopen dag zijn er in totaal 13 nieuwe coronapatiënten opgenomen. Op dit moment liggen er in de ziekenhuizen 2302 mensen die corona hebben. Van de opgenomen coronapatiënten liggen er 590 op de intensive care, 13 minder dan op woensdag.

Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) meldt verder dat er in het afgelopen etmaal 19 coronapatiënten zijn overgeplaatst, waarvan 4 ic-patiënten.

Redactie/ANP