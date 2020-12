Nederland eindigt dit jaar en begint het nieuwe jaar alsnog in een volledige lockdown. Vijf weken is het land op slot om het aantal besmettingen terug te dringen. Het aantal besmettingen en het aantal ziekenhuisopnames blijft gestaag stijgen. Volg hier het laatste nieuws over het coronavirus in Nederland.

– Aantal nieuwe bevestigde coronabesmettingen op woensdag: 10.447, dat zijn er 575 meer dan op dinsdag

– Het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis op woensdag: 2.289, dat is hetzelfde aantal als op dinsdag

– Het aantal coronapatiënten op de intensive care op woensdag: 603, dat zijn er 19 meer dan op dinsdag

Update 06:00 – Rode Kruis coacht eenzame jongeren door feestdagen

Het Rode Kruis biedt eenzame jongeren komende feestdagen gratis telefonische gesprekken aan. Volgens de hulporganisatie vinden veel jongvolwassenen de donkere wintermaanden dit jaar lastig vanwege de coronacrisis.

Dat komt onder meer door het gebrek aan sociale contacten. “Vooral jongeren zijn tijdens de feestdagen vaak erg gericht op sociale contacten en hebben door de fase in hun leven maximaal behoefte aan sport, spel, actie, spanning én gezelligheid. Allemaal dingen die nu weer erg beperkt zijn”, zegt Huib Wurfbain van de coronahulplijn Blijfovereind, die samenwerkt met het Rode Kruis. “Daarom zijn wij met onze coaches juist tijdens de feestdagen beschikbaar om met hen het gesprek aan te gaan.”

Het Rode Kruis biedt tijdens de kerstdagen en de jaarwisseling telefonisch hulp voor iedereen die daar behoefte aan heeft. Ook anderstaligen kunnen contact opnemen, via een speciale WhatsApp Hulplijn. Jongeren kunnen zich voor een telefonisch coachgesprek aanmelden via de website van Blijfovereind. Het gesprek duurt een half uur, degene die belt bepaalt zelf waar het gesprek over gaat.

Update 03:52 – Thuiswerken zorgt voor flinke afname van woninginbraken

Thuiswerken zorgt ervoor dat het aantal woninginbraken in 2020 spectaculair is afgenomen. Criminelen sloegen tot dusverre 28.113 keer toe en dat is 22 procent minder dan vorig jaar vlak voor de kerstdagen. Dat blijkt volgens De Telegraaf uit de nieuwste cijfers van de Interpolis InbraakBarometer.

Analisten verwachten dat het jaar afgesloten wordt met uiteindelijk een kleine 30.000 inbraken, wat een absoluut laagterecord zou betekenen. Ook voor 2021 wordt een verdere daling voorzien naar mogelijk 28.500 ongenode bezoekjes van het dievengilde.

Ten opzichte van 2019 is er tot dusver 7.822 keer minder ingebroken. Vooral in Limburg (-41 procent) en Groningen (-38 procent) daalde het aantal inbraken hard. In Overijssel (-6 procent) en Zeeland (-2 procent) was de daling beperkter.

Update 03:30 – Kerken houden kerstmissen online, op een aantal na

De meeste kerken houden de kerstmissen op kerstavond, eerste en tweede kerstdag online. Daarmee geven zij gehoor aan de oproepen van de kerkkoepels van de Protestantse Kerk Nederland (PKN) en de Rooms-Katholieke Kerk (RKK) om vanwege corona niet samen te komen voor de kerstvieringen. Een aantal gemeenten houdt wel publiek toegankelijke diensten.

Update 03:30 – Gezondheidsraad adviseert over Pfizer-vaccin

De Gezondheidsraad komt donderdag aan het eind van de middag met een nader advies aan het kabinet over het vaccineren tegen corona. Eerder gaf de raad al een voorlopig advies over het toedienen van vaccins tegen corona in het algemeen, nu wordt het toegespitst op het vaccin van Pfizer, dat inmiddels als veilig en werkzaam is bestempeld en ook voor ons land is goedgekeurd.

Als het vaccin van Moderna ook wordt goedgekeurd, vermoedelijk 6 januari, dan komt ook daar weer een apart advies over, net als over alle nog volgende geschikte vaccins. Bij elk nader advies wordt gekeken hoe het nieuwe middel op de beste manier kan worden gebruikt en voor wie.

De Gezondheidsraad adviseerde medio november dat, als er een vaccin tegen corona zou zijn, senioren en zieken als eersten moesten worden geprikt, maar ook zorgmedewerkers met direct patiëntencontact moesten volgens dat advies vroeg in aanmerking komen voor een prik, omdat zij meer risico hebben om besmet te raken. Inmiddels is besloten dat zorgmedewerkers van verpleeghuizen als eersten een oproep zullen ontvangen. Er wordt begonnen met prikken op 8 januari.

Er moet een keuze worden gemaakt omdat er niet meteen genoeg vaccin voor iedereen zal zijn.

Update 03:30 – Drie mensen mogen op bezoek komen tijdens Kerstmis

In Nederland mogen donderdag en op eerste en tweede kerstdag drie mensen van buiten het gezin per dag op bezoek komen. Sinds dinsdag 15 december mochten per dag maximaal twee mensen op visite komen, maar in verband met Kerstmis is daarop een uitzondering gemaakt. Kinderen onder de dertien jaar tellen niet mee voor deze regels.

Premier Mark Rutte verklaarde in zijn toespraak vorige week dat kerst dit jaar “sober” blijft. “We hebben geen keus. Het aantal contactmomenten móet omlaag”, zei hij vanuit het Torentje.

Door de maatregel hebben veel mensen die kerst met familie wilden vieren flink moeten puzzelen wie ze wanneer kunnen ontvangen, of wie ze dit jaar niet kunnen zien.

