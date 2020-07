Een groot deel van een Belgische familie is besmet geraakt met het coronavirus na een verblijf van een week in een Roompot-vakantiepark in het Zeeuwse Cadzand. Het park heeft het vakantiehuisje uit de verhuur gehaald en volledig ontsmet.

Een Belgisch echtpaar vierde met kinderen en kleinkinderen een gouden huwelijksfeest in het vakantiepark. “Op het einde van die week, op zaterdagavond, kreeg mijn echtgenote zware hoofdpijn”, vertelt de 74-jarige Hendrik Vandromme tegen het Belgische HLN.

Twaalf besmettingen

De vrouw had ook 38 graden koorts. Toen die niet verdween, besloot het echtpaar hun huisarts in te schakelen. Die adviseerde hen het vakantiepark te verlaten, thuis in quarantaine te gaan en een coronatest te doen.

Bij terugkomst in België werden liefst twaalf van de vijftien familieleden positief getest op het coronavirus. Ze denken corona te hebben opgelopen tijdens hun vakantie in Zeeland. Of dat ook daadwerkelijk zo is, moet nog blijken.

Huisje gereinigd

Voor de zekerheid heeft Roompot Vakantieparken het huis waarin de familie verbleef van top tot teen gereinigd en voorlopig uit de verhuur gehaald.

De Belgische familie geeft aan in Nederland weinig contact te hebben gehad met anderen.

Beeld: Google Maps