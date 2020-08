Extra treinen naar Zandvoort vanwege dagenlange hittegolf: 'Geen uitnodiging om met de trein te reizen'

Hou je zwemkleding in de aanslag, zonnebrand gereed en strandlakentje bij de hand. Er is een hittegolf op komst. En om jou je verkoeling aan het strand te gunnen, zet de NS meer én langere treinen in van en naar Zandvoort.

Op dagen waarop de weersvoorspellingen hoge temperaturen zien, kunnen badgasten tot elf uur ‘s avonds zes keer per uur van en naar de kustplaats. De NS wijst reizigers erop dat het in de treinen die direct van Amsterdam naar Zandvoort rijden vaak druk is. Volgens de vervoerder zijn treinen met overstap op Haarlem een goed alternatief om optimaal gebruik te maken van alle ruimte in de treinen.

Te druk in Zandvoort

Op de vorige warme zomerdag, 31 juli, was het nog veel te druk in de Noord-Hollandse badplaats. Zo druk zelfs, dat de voorzitter van de veiligheidsregio waaronder Zandvoort valt via Twitter opriep niet naar de kustplaats te komen. “Wilt u nog naar Zandvoort? Doe het niet!” De NS herhaalde die oproep.

Een woordvoerder van NS laat Hart van Nederland weten dat het inzetten van extra treinen geen uitnodiging is voor mensen om een reisje met de trein te maken. “We willen gelegenheid bieden om gespreid te reizen. Op deze manier kunnen we meer mensen gespreid over de avond terug naar huis brengen.”

De aanpak die NS voor de komende warme dagen aankondigt, hanteerde het bedrijf vorige week ook al. “Toen heeft de inzet van extra treinen goed gewerkt,” stelt de woordvoerder. “We weten dat mensen willen gaan en ik denk niet dat we ze tegenhouden als er te weinig treinen rijden. Op het moment dat het echt te druk wordt, gaan we die signalen in overleg met de gemeente en veiligheidsregio ook afgeven.”

Reizigers tegenhouden

Het advies blijft: mijd drukke treinen en neem voldoende water mee. Hou rekening met elkaar en de RIVM-richtlijnen en wacht niet tot de laatste treinen. Om de verwachte drukte in goede banen te leiden, worden er op Amsterdam Centraal, Haarlem en Zandvoort extra medewerkers ingezet. “Zij kunnen reizigers tegenhouden als de treinen te vol zijn. Zo kunnen treinen op tijd vertrekken en plaatsmaken voor de volgende trein.”