Geen extra maatregelen in coronabrandhaard Den Haag

De gemeente Den Haag neemt voorlopig geen extra maatregelen om een verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Uit cijfers bleek eerder maandag dat Den Haag een nieuwe coronabrandhaard is.

In plaats van extra maatregelen te nemen, doet de gemeente een beroep op de eigen verantwoordelijkheid van mensen. Dat laat een woordvoerder van burgemeester Jan van Zanen weten. Eerder deed de hofstad niet mee toen Amsterdam en Rotterdam een mondkapjesplicht invoerden toen het aantal coronabesmettingen daar toenam.

Nieuwe coronabrandhaard

In de zes dagen van maandagochtend tot zondagochtend steeg het aantal besmettingen in Nederland met 4086. Dat is aanzienlijk meer dan in dezelfde periode een week eerder. Tussen zaterdagochtend en zondagochtend werden in Haaglanden 184 nieuwe coronagevallen geregistreerd, tegenover 149 in Amsterdam en omstreken en 115 in en rond Rotterdam.

In de zes dagen van maandagochtend tot zondagochtend werden in de regio Haaglanden 685 positieve tests geregistreerd. Van die nieuwe coronapatiënten kwamen 439 uit de gemeente Den Haag. Verder telde Delft 89 nieuwe besmettingen, Zoetermeer 51 en de gemeente Leidschendam-Voorburg 40. De Veiligheidsregio Haaglanden liet donderdag al weten dat opvallend veel mensen in cafés en restaurants besmet zijn geraakt. Meerdere etablissementen zijn daarom gesloten.

Amsterdam koploper

Over de zes dagen van maandag tot zondag is Amsterdam-Amstelland nog wel koploper. De regio telde 721 nieuwe besmettingen, waarvan 638 in Amsterdam. Het aantal besmettingen in Rotterdam-Rijnmond steeg met 583. Daaronder waren 423 gevallen in Rotterdam. In de provincie Utrecht werden 349 mensen positief getest en in Midden- en West-Brabant kwamen 212 besmettingen aan het licht.

Het aantal ziekenhuisopnames steeg van maandag tot zondag met 33. In Amsterdam werden zes mensen in een ziekenhuis opgenomen, in Rotterdam vier en in Utrecht drie. Negentien mensen overleden. Onder hen zijn twee Rotterdammers, twee inwoners van Zaanstad en twee mensen uit Capelle aan den IJssel.

ANP