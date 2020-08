Het coronavirus slaat hard toe Amsterdam en dan met name in stadsdelen buiten de ring, zoals Zuidoost en Nieuw-West. Die laatste heeft de afgelopen maand de dubieuze eer verdiend ‘coronakoploper’ van ons land te zijn.

Stadsdeelvoorzitter Emre Ünver van Nieuw-West meent dat het virus voornamelijk verspreid wordt door jonge Amsterdammers. “We zien dat vooral zij onderdeel zijn van het overbrengen van de besmettingen”, vertelt de lokale bestuurder aan Hart van Nederland. “Het gaan dan om jongeren die heel vaak in kleinere woningen wonen en dat zet druk op het stadsdeel.”

Lees ook: Burgemeester Halsema noemt bestrijding coronavirus in Amsterdam ‘grootste proeve’

‘Jongeren hebben gewoon lak’

Ook Mourad Taimounti, fractievoorzitter van DENK in Amsterdam, zegt dat jongeren een grote rol hebben gespeeld in de verspreiding van het virus. “Nieuw-West heeft relatief veel jonge bewoners”, weet de politicus. “En die hebben gewoon lak aan de regels.”

Toch geeft hij niet alleen jongeren de schuld. “Dit komt ook door een gebrekkige informatie over corona. Dat was gewoon niet goed.” Volgens hem wonen er in het stadsdeel veel oudere mensen die de Nederlandse taal niet of nauwelijks machtig zijn. Taimounti vindt dan ook dat de gemeente meer actie had moeten ondernemen. “Dat is gewoon niet gebeurd.”

Lees ook: Amsterdam neemt extra coronamaatregelen: ‘Nieuwe lockdown is laatste wat we willen’

Bewoners zijn voorzichtig

Voorbijgangers die over het Bos en Lommerplein in Nieuw-West lopen zijn over het algemeen voorzichtig. “Wij gaan niet naar buiten, alleen voor de boodschappen”, vertelt een buurtbewoonster. De reden hiervoor is niet de coronabrandhaard. “Ik heb een ziek kind, die heeft het syndroom van Down en een hartafwijking”, legt ze uit. “Daarom zijn we voorzichtig.”

Een andere vrouw maakt zich minder zorgen over de cijfers, maar past zich wel aan, zegt ze. “Wij laten de meeste boodschappen gewoon bezorgen. En anders ga ik op wat minder drukke tijden naar de supermarkt.”