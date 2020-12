Extinction Rebellion gaat 'kopie van NOS Journaal' maken over klimaatcrisis

Extinction Rebellion gaat ‘satire-uitzendingen’ maken in de huisstijl van het NOS Journaal waarin aandacht wordt gevraagd voor de klimaatcrisis. De actiegroep heeft twee vacatures openstaan voor een ontwikkelaar en scriptschrijver om “een kopie van het NOS Journaal” te maken.

De vacatures kwamen vorige maand online. Hierin spreekt de actiegroep onder andere over “een natuurgetrouwe kopie van de NOS-website” en “een vijf minuten durende fake-uitzending van het NOS Journaal”. Inmiddels zijn de teksten in de vacatures aangepast “om beter recht te doen aan de intentie”.

‘Nergens mee te vergelijken’

Het is de bedoeling dat het nepjournaal van Extinction Rebellion vanuit dezelfde studio (“fysiek of digitaal nagemaakt”) en in dezelfde stijl van het NOS Journaal wordt uitgezonden. Desondanks kunnen er volgens de klimaatactivisten geen misverstanden ontstaan over de “fake-uitzending”.

“Natuurlijk gebruiken we het logo van de NOS, maar uiteraard is te zien dat onze berichtgeving satirisch is”, verklaart Jelle de Graaf van Extinction Rebellion tegen Hart van Nederland. “We noemen het ook het SOS Klimaatjournaal, want dit is nergens mee te vergelijken.” Overigens werd er eerder door de actiegroep nog gesproken over een “letterlijke kopie”.

Extinction Rebellion wil een tegengeluid laten horen omdat ze zich stoort aan de manier waarop Nederlandse media over het klimaat berichten. “Wij zijn het niet eens met de toon van de berichtgeving als het bijvoorbeeld over een hittegolf gaat”, legt De Graaf uit. “Je ziet dan bijvoorbeeld beelden van badgasten die van de zon genieten en dat vinden we echt niet passend.”

Juridische stappen?

NOS-hoofdredacteur Marcel Gelauff laat maandag aan Villamedia weten dat de omroep onderzoekt of er juridische stappen kunnen worden genomen tegen Extinction Rebellion. Hij noemt het “ongelooflijk, hoe ver dit gaat”. De hoofdredacteur stelt tegen het vakblad dat de plannen voor het nepjournaal “natuurlijk alle perken te buiten gaan”.

“Ik vind het wel grappig dat hij denkt dat we de financiële middelen hebben om dit na te maken”, reageert De Graaf. “Ik vind het minder grappig dat hij dit serieus laat onderzoeken en dat we het in een vakblad voor journalisten terug moeten lezen. Als wij hierover gebeld waren, was dit gesprek niet nodig geweest.”