Klimaatactivisten van Extinction Rebellion voeren dinsdag actie in het ministerie van Economische Zaken en Klimaat in Den Haag. Ze eisen dat minister Eric Wiebes onmiddellijk stopt met het subsidiëren van de fossiele industrie. ‘De wereld staat in brand.’

Het gaat om zeven activisten die sinds 10.00 uur in de lobby van het ministeriegebouw zitten. Ze hebben onder andere een spandoek bij zich met ‘4,5 miljard in rook op’ erop. De actievoerders protesteren tegen “de miljardensubsidies die, ondanks beloftes om hiermee te stoppen, nog steeds naar fossiele brandstoffen gaan”.

Gesprek met Wiebes?

“We zitten midden in een klimaatcrisis”, zegt een woordvoerder van Extinction Rebellion. “Zolang er nog minstens evenveel belastinggeld wordt gestoken in het doen toenemen van de CO2-uitstoot als in de oplossingen daarvoor, zijn we eigenlijk nog niet begonnen met het aanpakken van de klimaatcrisis”, aldus de actiegroep.

De activisten willen daarom dat het geld naar duurzaam beleid gaat. Volgens de woordvoerder mogen ze blijven zitten totdat het ministerie dicht gaat. Het is nog niet duidelijk of ze dat ook doen. “Hoewel wij hier niet weg zullen gaan voordat aan onze eis is voldaan, zijn wij uiteraard graag bereid om met u kennis te maken en in gesprek te gaan”, schrijven ze in een brief aan Wiebes.

Vorige maand blokkeerden klimaatactivisten van Extinction Rebellion meerdere dagen wegen in Amsterdam



Tekst: Redactie/ANP

Foto: Extinction Rebellion