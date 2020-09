Burgemeester Tilburg door het stof na voetbalfeest Willem II: 'Ik heb fouten gemaakt'

Burgemeester Theo Weterings van Tilburg erkent dat hij een verkeerde afweging heeft gemaakt toen hij vorige week toestemming gaf voor een supportersfeest tijdens een wedstrijd van Willem II.

Duizend supporters vierden donderdagavond de terugkeer van de Tilburgse voetbalclub in Europa. Ze keken de wedstrijd tegen het Schotse Rangers op een groot scherm op het Olympiaplein, maar daarbij lapten ze de coronaregels aan hun laars. Op beelden op sociale media was te zien hoe de fans schreeuwden en sprongen, zonder voldoende afstand te houden.

“Het handhaven van de coronaregels was ondergeschikt aan het handhaven van de orde en veiligheid”, legde Weterings maandag uit tijdens een vergadering van de gemeenteraad. “En dat was een verkeerde keuze”, concludeert de burgemeester nu.

Excuses aan zorgpersoneel

In de raadsvergadering bood hij zijn excuses aan voor de gebeurtenissen van donderdag. Die waren onder meer gericht aan handhavers en personeel in de zorg. “Ik erken dat ik fouten heb gemaakt”, aldus Weterings . Hij zei dat hij voortaan de directeur publieke gezondheid zal betrekken bij de besluitvorming over evenementen zoals het voetbalfeest.

De burgemeester kreeg vanuit de gemeenteraad de vraag waarom hij de raad niet had betrokken bij het besluit om het voetbalfeest toe te staan. Weterings liet daarop weten dat het gebruikelijk is dit in de zogenoemde driehoek van burgemeester, justitie en politie te bespreken en dat na een dergelijk evenement verantwoording aan de gemeenteraad wordt afgelegd.

ANP