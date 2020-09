Vakbond zorgpersoneel over Tilburgs supportersfeestje Willem II: 'De zoveelste klap in het gezicht'

”Een klap in het gezicht van de zorg”, dat is de reactie van de vakbond van zorgpersoneel NU ’91 op het supportersfeest van Willem II donderdagavond.

NU ’91 – voorzitter Stella Salden: “Iedereen kan zien dat we de foute kant op gaan. De cijfers zijn duidelijk en uiterst zorgelijk. Overal in de zorg maakt men zich op voor de toenemende patientenstroom.” Op uitspattingen zoals dit zitten ze in de zorg niet te wachten.

Volgens de vakbond moeten verpleegkundigen en verzorgenden hun werkzaamheden steeds vaker doen onder de moeilijkste omstandigheden in beschermende kleding.

‘Zoveelste klap’

Stella Salden: “We weten ook dat deze tweede golf veel te vroeg komt voor de mensen in de zorg. Het zou zo mooi zijn als we gezamenlijk ons aan de regels houden. Dit zodat we het virus tegenhouden waar het kan. De zorg kan het niet alleen oplossen. De zorg heeft in dit geval enkel te maken van de gevolgen van het gedrag van mensen.

Dit ‘feestje’ is dan ook alweer de zoveelste klap in het gezicht van de zorg. Stella Salden: ”De verplegers zullen weer extra dingen ontzeggen om iedereen die zorg nodig heeft te kunnen helpen. Alleen samen kunnen we dit keren, dit kan niet alleen die zorgmedewerker’.

‘Zij feesten terwijl wij hier hard aan het werk zijn’

Ook het personeel in het Elisabeth-Twee-Steden-ziekenhuis in Tilburg zegt het te betreuren dat de coronaregels niet zijn nageleefd bij het feestje. “Het is aan de gemeenteraad van Tilburg om te bepalen wat zij vinden van de beslissing die hiertoe geleid heeft”, aldus het ziekenhuis in een verklaring.

“We zien een toename van coronapatiënten”, zei een woordvoerder van het ziekenhuis in een toelichting. “Er is alle reden voor alertheid en het naleven van de regels. Dat gebeurde hier niet. Heel vervelend dat dit gebeurt op nauwelijks één kilometer afstand van het ziekenhuis, waar medewerkers druk bezig zijn met patiënten die positief getest zijn op het virus.”

Alert blijven

Het ziekenhuis blijft iedereen oproepen om zijn verantwoordelijkheid te nemen en zich te houden aan de maatregelen die de verspreiding van het het virus in moeten dammen. De woordvoerder verwacht dat directeur Bart Berden van het ziekenhuis op korte termijn contact zal opnemen met burgemeester Theo Weterings, die bovendien voorzitter is van de veiligheidsregio.

In de tien Brabantse ziekenhuizen plus het ziekenhuis in Weert (Limburg) liggen momenteel 61 positief geteste patiënten. Daarvan liggen er veertien op de ic, aldus de zegsman.