Enorme stijging aantal nieuwe coronagevallen: bijna 8800 in één dag

Het aantal coronagevallen neemt fors toe. Tussen woensdagochtend en donderdagochtend zijn 8793 positieve tests gemeld bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), het hoogste aantal sinds 31 oktober. Op woensdag meldde het RIVM bijna 6600 nieuwe gevallen.

Lees het laatste nieuws rondom het coronavirus in ons liveblog

In de afgelopen zeven dagen zijn bijna 48.000 mensen positief getest, tegen 35.000 de week ervoor.

In Amsterdam kwamen afgelopen etmaal 415 besmettingen aan het licht. In Rotterdam werden 278 inwoners positief getest en in Den Haag 273. In Almere werd het virus bij 163 inwoners vastgesteld. Verder bleken 147 mensen uit de gemeente Utrecht het coronavirus te hebben opgelopen.

Sterfgevallen

Het aantal sterfgevallen steeg met 64. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen afgelopen etmaal zijn overleden, omdat zulke informatie soms pas een tijdje na het overlijden wordt geregistreerd. Op woensdag waren 66 sterfgevallen gemeld.

Lees ook: Zorgpersoneel twijfelt om coronavaccin te nemen: ‘Wat als wij er ziek van worden?’

Sinds het begin van de uitbraak is het virus bij meer dan 585.000 Nederlanders vastgesteld. Van iets meer dan 9900 mensen is zeker dat ze aan het virus zijn overleden. De werkelijke aantallen liggen vrijwel zeker hoger.