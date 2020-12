Nederland blijft voorlopig in de ‘gedeeltelijke’ lockdown. Versoepelingen van de maatregelen zitten er wat het kabinet betreft niet in zolang de besmettingscijfers blijven stijgen. Volg hier het laatste nieuws over het coronavirus in Nederland.

– Aantal nieuwe bevestigde coronabesmettingen op woensdag: 6.589, dat zijn er 402 minder dan op dinsdag

– Het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis op woensdag: 1.684, dat zijn er 16 minder dan op dinsdag

– Het aantal coronapatiënten op de intensive care op woensdag: 473, dat zijn er 9 meer dan op dinsdag

– Check hier het aantal coronabesmettingen in jouw gemeente

Update 07:41 – ‘Ongestoorde kerstvakantie nodig voor personeel onderwijs’

Een ongestoorde kerstvakantie is broodnodig voor personeel in het onderwijs om de hoge werkdruk vol te houden. Dat stelt CNV Onderwijs. De vakbond reageert ermee op signalen van het kabinet dat geen enkele maatregel op voorhand wordt uitgesloten om het aantal coronabesmettingen terug te dringen.

CNV Onderwijs vreest voor een verlenging van de kerstvakantie of dat landelijk digitaal onderwijs wordt opgelegd in de eerste schoolweek van januari.

“Het is een volstrekte no-go om in of net voor de kerstvakantie, die op 19 december begint, alsnog met maatregelen te komen die voorbereidingen vergen waar schoolleiders en docenten hun vakantie voor moeten onderbreken”, aldus Daniëlle Woestenberg van CNV. “Eerder dit jaar gebeurde dat al met de meivakantie. Onderwijspersoneel heeft de in de cao vastgelegde kerstvakantie broodnodig om weer op te laden.”

Volgens de bond is de werkdruk in het onderwijs sinds corona sterk toegenomen. Ruim 90 procent van de leden van CNV Onderwijs uit het voortgezet onderwijs gaf in een recent ledenonderzoek aan nu een hogere werkdruk te ervaren. Bij schoolleiders ligt dit percentage zelfs op 95 procent.

Update 06:24 – Opnieuw recordaantal nieuwe besmettingen in Duitsland

Het aantal nieuwe coronabesmettingen dat in Duitsland in een etmaal is vastgesteld, is verder gestegen naar een nieuw recordaantal. Het Robert Koch Instituut (RKI), de Duitse evenknie van het RIVM, heeft donderdagochtend 23.679 nieuwe besmettingen gemeld.

Woensdag meldde het RKI 20.815 nieuwe gevallen, een forse toename ten opzichte van dinsdag, toen er 14.054 nieuwe besmettingen werden gemeld. In totaal is het coronavirus nu bij 1.242.203 personen in Duitsland vastgesteld.

Het dodental is in de afgelopen 24 uur met nog eens 440 toegenomen. Woensdag werd een recordaantal van 590 sterfgevallen in een etmaal gemeld. In totaal zijn in Duitsland nu 20.372 personen overleden aan de gevolgen van Covid-19.