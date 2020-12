Julius en medestudenten gestrand in Engeland: 'We voelen ons in de steek gelaten'

Veel Nederlanders zijn gestrand in Engeland en de rest van het Verenigd Koninkrijk na de plotselinge sluiting van het eiland, gisteren. Zo ook de 25-jarige Julius Ijjeshorst. Halsoverkop werd hij gisteravond samen met nog 160 passagiers van de veerboot gehaald in Newcastle. Julius en zijn medestudenten voelen zich in de steek gelaten door het kabinet.

Julius: “Ik zit hier met zes andere Nederlandse studenten. We zouden terugkomen voor de kerst, maar onze vluchten werden geannuleerd. Toen hebben wij de trein en de veerboot geboekt. We zaten al op de boot en toen werden opeens van de boot afgehaald! Alleen vrachtverkeer werd toegelaten. Veel mensen waren op de boot in paniek en in de stress. We wisten niet wat we moesten doen.”

In Engeland in de steek gelaten

Julius en zijn medestudenten voelen zich in de steek gelaten door het kabinet. Julius: “We zijn gelijk gaan bellen met de ambassade en Buitenlandse Zaken. Niemand van hen kon ons verder helpen. Er was geen hulp, geen assistentie. We hebben toen maar een Airbnb geboekt. En we weten nu niet zo goed wat we moeten doen.

Volgens Julius zijn meer dan duizend Nederlanders gestrand in Newcastle. “De groep wordt alleen maar groter en erger. Ik zou kerst met mijn familie doorbrengen en nu moet ik kerst hier vieren. Is niet heel erg, maar niet leuk! We voelen in de steek gelaten door het kabinet. Ze zeggen ‘zoek maar een hotel…’ en gaan uit van zelfredzaamheid.”

Hij vervolgt: “Het kost ook veel geld allemaal. Het beste is gewoon een sneltest en dan in quarantaine in Nederland. Waarom mogen vrachtwagenchauffeurs wel, die kunnen ook besmet zijn. Het is behoorlijk krom allemaal.” Wanneer Julius terug kan keren vanuit Engeland is dus ook niet bekend.

Foto: eigen foto Julius, genomen op het moment voordat ze te horen kregen van boord af te moeten.